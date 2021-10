Prognoza pogody na zimę 2021 dla Europy. Przewidywania Amerykanów

Jaka będzie pogoda w zimie 2021 roku? Amerykańscy synoptycy przygotowali wstępne przewidywania dotyczące pogody, jaka będzie nam towarzyszyć podczas nadchodzącej zimy. Sprawdź prognozę długoterminową.

Jak przewidują synoptycy z amerykańskiego serwisu pogodowego AccuWeather - Tyler Roys i Alan Reppert - zjawisko La Nina będzie kształtowało pogodę w Europie w czasie nadchodzącej zimy. Czym jest La Nina? Zjawisko to występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Oceanu Spokojnego w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Przyczynia się do tego wzmożona aktywność pasatów - wiatrów stałych - w tej części świata. Wydobywają one chłodne wody głębinowe na powierzchnię oceanu, a to kształtuje pogodę na świecie.

Prognoza pogody na zimę 2021/2022 - Europa Południowa

Synoptycy AccuWeather prognozują, że w Europie Południowej i w rejonie Morza Śródziemnego dominować będzie burzowa aura. Wpłynie na to zjawisko La Nina. Według Roysa wyładowania mają głównie występować w Hiszpanii i w południowej Francji. W zeszłym roku we Francji, Hiszpanii, Portugalii i Belgii odnotowano 12 burz tak silnych, że otrzymały imiona. Z takimi gwałtownymi zjawiskami związane są silne i niszczycielskie porywy wiatru, ulewne deszcze, a w konsekwencji - powodzie.

- Niektóre z najsilniejszych burz tej zimy prawdopodobniej wystąpią gdzieś w południowej Francji, Hiszpanii lub Portugalii - mówił Roys. Dodał, że burze, które początkowo nawiedzą Hiszpanię lub południową Francję, mogą przynieść niekorzystną aurę obszarom położonym dalej na południe i na wschód.

Nawet jeśli nie będzie burz, pozostałą część Europy Południowej czeka mokra zima. Przewiduje się, że duża ilość wilgoci spłynie znad Morza Śródziemnego do Włoch, na Bałkany i do większej części Turcji. Według Repperta, ze względu na ten stały strumień wilgoci, obszary te będą doświadczać burzy za burzą.

Zima jest najbardziej wilgotną porą roku w tym regionie. I chociaż burzowa aura może w znacznym stopniu przyczynić się do napełnienia wyczerpanych po suszy zbiorników wodnych, to czasami może przynieść mniej pożądany efekt. Po tym, jak tej jesieni rekordowe opady deszczu zalały obszary położone wzdłuż Morza Śródziemnego, w tym południową Francję i Włochy, nawet umiarkowane ilości deszczu mogą spowodować gwałtowny wzrost wody w rzekach i poważne powodzie.

Amerykańscy synoptycy przewidują, że tej zimy temperatura w znacznej części Europy Południowej utrzyma się na poziomie zbliżonym do średniej wieloletniej. Jednak zdaniem Roysa w niektórych częściach Włoch, Grecji i na Bałkanach termometry mogą pokazać wartości ponad normę.

Przewidywania amerykańskich meteorologów z AccuWeather na zimę 2021/2022 tvnmeteo.pl za AccuWeather

Prognoza pogody na zimę 2021 - Europa Wschodnia

Zdaniem ekspertów z AccuWeather, Europa Wschodnia będzie tej zimy w zasięgu oddziaływania wyjątkowo zimnego powietrza.

- Jeśli z wiru polarnego zostanie wyrzucony strumień zimnego powietrza, to jego część może dotrzeć nad niektóre regiony Europy Wschodniej - tłumaczył Roys. Obszary najbardziej narażone na temperaturę kilka stopni niższą od średniej wieloletniej to środkowa Ukraina, rejony na północ do Łotwy i Estonii, aż po Słowację i Polskę.

Ponadto ten sam aktywny "szlak" burzowy, który tej zimy zwiększy ryzyko powodzi we Włoszech i na Bałkanach, przyczyni się do powstania niekorzystnych warunków pogodowych w Europie Wschodniej. Zderzenie wilgoci z mroźnym powietrzem doprowadzi do częstych opadów deszczu i śniegu w dużej części Europy Wschodniej. - W tej części świata, przy sezonowo chłodnym powietrzu, mogą wystąpić "paskudne" burze lodowe - ostrzegał Roys.

Prognoza pogody na zimę 2021 - Europa Zachodnia i Północna

Zima będzie w Europie Zachodniej i Północnej dość spokojna - prognozują Amerykanie. Burze nie będą przetaczać się z zachodu na wschód, co oznacza mniejszy napływ wilgoci do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Danii, Norwegii i Szwecji. W konsekwencji zima we wschodniej Francji, Niemczech, Szwecji i Norwegii nie będzie obfitować w opady. To dobra wiadomość dla mieszkańców regionów, które w letnich miesiącach doświadczyły rozległych powodzi.

Długotrwałe okresy suszy mogą sprawić, że niektórzy będą martwić się o jej skutki. Synoptycy uspokajają jednak, że konsekwencje bardziej suchej aury nie będą aż tak poważne.

Co więcej, nie przewiduje się, aby temperatura w pierwszej połowie zimy była podatna na ekstremalne wahania. To może oznaczać ulgę dla mieszkańców Europy Północnej, którzy obawiają się wzrostu kosztów związanych z ogrzewaniem.

Pod koniec zimy do Europy Północnej, a zwłaszcza Irlandii i Wielkiej Brytanii, może dotrzeć zimne powietrze. Związane to będzie ze zjawiskiem La Nina. Według Roysa temperatura w północno-zachodniej Europie w drugiej połowie zimy spadnie do poziomu zbliżonego do średniej lub poniżej. Napływ zimnego powietrza ze wschodu może prowadzić do znacznego wzrostu zapotrzebowania na ciepło mieszkańców tej części kontynentu.

Oprócz doprowadzenia do napływu chłodu ze wschodu, zjawisko La Nina może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia opadów śniegu w Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także na obszarach od Francji aż po Polskę, zwłaszcza w późniejszym okresie zimy.

Autor:anw/map

Źródło: AccuWeather