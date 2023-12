W sylwestra Polska będzie pod wpływem wiru niżowego Costa. Wkrótce wróci prawdziwa zima

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. W prognozie na najbliższe dni widać ochłodzenie i ujemną temperaturę, a początek stycznia przyniesie również opady śniegu. W niektórych regionach może nasypać go nawet kilkanaście centymetrów.

W ciągu najbliższej nocy Polska pozostawać będzie jeszcze w zasięgu odsuwającego się w głąb kontynentu niż Bodo. Chmury, które rozwinęły się w sobotę w ciągu dnia w spływającej z północy w chłodnej i wilgotnej masie powietrza polarnego, dając przelotne opady deszczu, będą stopniowo zanikać. W niedzielę kraj obejmie klin wyżowy, który ponownie skieruje do nas ciepłe masy powietrza z południowego zachodu Europy - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk.

Pogoda na sylwestra

Ostatni dzień roku upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami i rozpogodzeniami głównie na południu kraju. Słabe opady deszczu, poniżej litra na metr kwadratowy, są możliwe w północnych regionach. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany.

Podczas nocy sylwestrowej, jak zapowiada synoptyk, "Polska od zachodu dostanie się pod wpływ wielkiego wiru niżowego Costa znad Wysp Brytyjskich, nad kraj wkroczy opadowa strefa frontu chłodnego". Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw., obejmujące początkowo zachodni pas kraju, a później także centrum i południe. Temperatura minimalna wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni, skręcający na zachód.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pogoda na Nowy Rok

Nowy Rok, czyli poniedziałek, zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. W południowo-zachodniej części kraju nie powinno padać, natomiast w pozostałych regionach okresami będą występować opady deszczu, a na Mazurach i Podlasiu także deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunku południowo-zachodniego będzie wiać południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Mróz i śnieg na horyzoncie

Jak zapowiada synoptyk, "na początku stycznia przeważająca część kraju pozostawać będzie pod wpływem ośrodków niżowych. Nad Polską, w powietrzu płynącym znad Oceanu Atlantyckiego, przemieszczać się będą kolejne fronty z opadami deszczu". Mają one docierać do północno-wschodnich regionów, nad którymi będzie zalegać zimne powietrze pochodzące z głębi kontynentu, dlatego mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem i sam śnieg. - Na styku tych mas powietrza - miejscami od Warmii, przez Mazury i Podlasie, aż po Lubelszczyznę - w drugiej połowie przyszłego tygodnia spaść może nawet do kilkunastu centymetrów śniegu - dodaje Kowalczyk.

Wtorek będzie pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw., na północy kraju także deszczu ze śniegiem, a w rejonie Suwalszczyzny spadnie do 5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna osiągnie od -1 st. C na północnym wschodzie kraju do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje ze słabą i umiarkowaną siłą, ze zmieniających się kierunków.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Środa przyniesie pochmurną aurę z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie 5-10 l/mkw., a lokalnie do 15 l/mkw. W północno-wschodniej i wschodniej Polsce spadnie od 5 do 15 cm śniegu. Termometry wskażą od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągający prędkość 40-70 kilometrów na godzinę. We wschodniej połowie kraju powieje z kierunku południowo-wschodniego, a poza tym będzie zachodni.

W czwartek na przeważającym obszarze Polski będzie pochmurno z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem do 1-5 l/mkw. Na Mazurach, Podlasiu i Lubelszczyźnie spadnie do 1-3 cm śniegu. Temperatura wyniesie od -5 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni wiatr na północy i wschodzie kraju będzie słaby, na pozostałym obszarze kraju powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzając się do 60 km/h.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl