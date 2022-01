Pogoda na jutro - wtorek 18.01. Noc wietrzna i ze śniegiem, za dnia poprawa aury

W nocy czekają nas opady śniegu, miejscami intensywne. Wiatr nadal może dawać się nam we znaki. We wtorek miejscami słabo popada śnieg.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy zachmurzenie będzie zmienne. Na wschodzie kraju miejscami słabo i przelotnie popada śnieg. Od Tatr po Bieszczady opady śniegu będą miejscami dość intensywne, spadnie do 10-12 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do -1 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie umiarkowany, miejscami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z kierunku północno-zachodniego.

Pogoda na wtorek

Za dnia również czeka nas zmienne zachmurzenie. We wschodnich regionach miejscami możliwe są słabe przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Podlasiu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, jedynie na wschodzie silniej, z północnego zachodu.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo we wtorek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie 70-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie zmienne. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1031 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pogodnie.Temperatura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1015 Pa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1020 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl