Pogoda na jutro - wtorek 09.01. Mroźno i słonecznie

Pogoda na jutro Wtorek 09.01 w całym kraju będzie mroźny, ale za to czeka nas dużo słońca. Śnieg słabo może popadać tylko na Suwalszczyźnie.

Noc zapowiada się pogodnie, a w wielu miejscach także bezchmurnie. Słabe opady śniegu mogą pojawić się tylko w górach. Temperatura minimalna wyniesie od -18 stopni Celsjusza na Podlasiu do -9 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr powieje ze zmieniających się kierunków z przewagą północnego, na ogół słabo, tylko w górach silniej, w porywach osiągając prędkość do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na wtorek 09.01

Dzień upłynie na ogół pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Więcej chmur będzie tylko na północy i północnym wschodzie kraju, a w rejonie Suwalszczyzny możliwe są słabe opady śniegu, poniżej 1 centymetra. Termometry pokażą maksymalnie od -9 st. C w Małopolsce do -1 st. C na Pomorzu Gdańskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zmienny, z przewagą zachodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza we wtorek sięgnie od 50 do 80 procent, przy czym najwyższa będzie na północy i południu kraju. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, aura nie będzie miała wpływu na samopoczucie w zachodnich i południowo-zachodnich regionach.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie -14 st. C. Wiatr będzie słaby, północny. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1022 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Wtorek w Warszawie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1021 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zapowiada się pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do -9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1036 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na wtorek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowane jest zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1035 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie bezchmurnie. Temperatura minimalna wyniesie -13 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Wtorek w Poznaniu przyniesie słoneczną aurę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1026 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się bezchmurnie. Temperatura spadnie minimalnie do -12 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się słonecznego wtorku. Termometry pokażą maksymalnie -5 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1020 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie upłynie pod znakiem pogodnej aury. Termometry pokażą maksymalnie -16 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

We wtorek w Krakowie będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -9 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1005 hPa.

