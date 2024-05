Pogoda na jutro, czyli na środę 22.05. W nocy w większości regionów spodziewane są chmury, ale tylko lokalnie przyniosą one deszcz i burze. W dzień pogodowych niebezpieczeństw będzie znacznie więcej - na sporym obszarze kraju powrócą ulewy, miejscami z burzami i gradem. Termometry wskażą do 29 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc

Noc będzie pochmurna w całym kraju. Wystąpi zachmurzenie od małego na północy do umiarkowanego i dużego na południu kraju. Wieczorem w północno-wschodniej, wschodniej i południowej Polsce wystąpią lokalne, zanikające opady przelotnego deszczu, może również zagrzmieć. Termometry pokażą od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby, południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - środa 22.05

W środę pogodne niebo spodziewane jest w północnych i wschodnich regionach Polski. Poza tym w głąb kraju z Dolnego Śląska ma przemieszczać się strefa przelotnych opadów deszczu, po południu także burz. Najsilniejsze zjawiska wystąpią w pasie od Ziemi Lubuskiej po Podkarpacie. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne opady gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Pomorzu Gdańskim do 29 st. C na Mazowszu. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr południowo-wschodni.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 60 procent w północno-wschodniej Polsce do ponad 80 procent w regionach południowo-zachodnich. Na przeważającym obszarze kraju będzie nam bardzo ciepło - ciepło jedynie na południowych i zachodnich krańcach oraz na północy. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne na południowym zachodzie, neutralne w pozostałej części Polski.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie okaże się pogodna i bez opadów. Na termometrach zobaczymy 15 st. C. Powieje słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie zapowiada się pogodnie. Pod koniec dnia może przelotnie popadać lub zagrzmieć. W ciągu dnia termometry pokażą 29 st. C. Umiarkowany wiatr będzie wschodni, skręcający na południowo-wschodni. W południe na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wschodni wiatr okaże się słaby. Barometry wskażą o północy 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pogodne niebo spodziewane jest w środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Powieje umiarkowany wiatr wschodni, skręcający na północno-wschodni. Ciśnienie osiągnie w południe 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna, bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 16 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka początkowo pogodna środa. Po południu wystąpić mogą przelotne opady deszczu i burze, przejściowo intensywne, z możliwym gradem. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 27 st. C. Wschodni wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny. Barometry pokażą w południe 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pochmurna noc. Nie będzie padać. Na termometrach zobaczymy minimum 17 st. C. Wiatr z kierunków wschodnich będzie słaby. O północy ciśnienie wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa przyniesie we Wrocławiu duże zachmurzenie, przejściowo z przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia może zagrzmieć. Termometry pokażą do 25 st. C. Powieje słaby wiatr południowo-wschodni. Na barometrach w południe zobaczymy 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc będzie pochmurna, ale bez opadów deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby wiatr powieje ze wschodu. Barometry wskażą o północy 982 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszcz. Od godzin południowych spodziewane są burze, przejściowo o intensywnym natężeniu i z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa.

