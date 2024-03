Noc na wschodzie kraju przyniesie duże zachmurzenie, a na krańcach wschodnich pojawią się opady deszczu, okresami ze śniegiem. W zachodniej Polsce będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Kujawach do 2 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje przeważnie słabo, ze zmiennych kierunków.

Pogoda na środę 20.03

W ciągu dnia zachmurzenie będzie zmienne od małego na południowym zachodzie do dużego na północnym wschodzie kraju. Na Pomorzu popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 6 st. C na Podlasiu do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie na ogół słaby, południowy.