Pogoda na jutro - piątek 20.03. Noc pod znakiem chmur i opadów

Przymrozki noc
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 20.03. Noc zacznie się raczej spokojnie, ale w wielu regionach nad ranem może padać deszcz. Opady towarzyszyć nam mają także w dzień. Termometry pokażą od 7 do 12 stopni Celsjusza.

Nocą w Polsce prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, na północy, zachodzie i w centrum kraju stopniowo wzrastające do dużego z niewielkimi opadami do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, poprzez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany.  

Pogoda na jutro - piątek, 20.03

W piątek aura w Polsce będzie raczej pochmurna. Większe przejaśnienia wystąpią najpierw na południu, a później na północy kraju. Lokalnie może słabo padać deszcz (do 1-5 l/mkw.). Tylko Pomorze, Podkarpacie oraz południowa Małopolska mają być wolne od opadów. Termometry pokażą od 7 st. C na Kaszubach, Podlasiu i Ziemi Łódzkiej do 12 st. C na południu kraju. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 80 procent w regionach centralnych i północnych. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, neutralne tylko w północno-zachodniej Polsce.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie umiarkowane, a nad ranem duże zachmurzenie, może słabo padać. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. O północy ciśnienie wyniesie 1007 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w piątek zachmurzone, okresami może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie raczej stałe, w południe osiągając 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w nocy zachmurzenie duże. Może słabo padać. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie będzie się wahać i o północy sięgnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się raczej pochmurno. Nad ranem chmur będzie najwięcej, może także słabo padać. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie sięgnie 1011 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia i okresowych, słabych opadów. Pod wieczór wystąpią przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie nie powinno się mocno zmieniać, a w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest raczej pochmurna noc. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1007 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurny piątek spodziewany jest we Wrocławiu. Okresami może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie będzie lekko spadać i w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane wystąpi w nocy w Krakowie. Termometry pokażą 0 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie, a pod wieczór także słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma lekko spadać, a w południe osiągnie 992 hPa.

Czytaj także:
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Temperatura mocno spadnie. Są alarmy
Prognoza
Potężny cyklon Narelle na zdjęciach satelitarnych
Ponad 300 kilometrów na godzinę. Potężny cyklon coraz bliżej lądu
Świat
opos
Wybierał maskotkę na lotnisku. Nagle oczy jednej z nich zaczęły się poruszać
Świat
Deszcz, chłodno, parasol
Wyż przegra z niżami. Przed nami zmiana w pogodzie
Prognoza
epa12831002_2
Samolot specjalny wysłany na Bliski Wschód po psy i koty
Świat
Powódź w Malawi
Cztery dni ulew i kilkanaście ofiar śmiertelnych
Świat
W pogodzie będzie sporo się działo - w prognozach widać między innymi śnieg
Przed nami powtórka z zimy. A co z Wielkanocą?
Arleta Unton-Pyziołek
Upały w Kalifornii. Surferzy szukają ochłodzenia w oceanie
Jest zima, a na termometrach ponad 40 stopni. Ten upał zapisuje się w historii
Świat
Burze w Pakistanie
Lało i wiało tak, że runął mur. Załamanie pogody w metropolii
Świat
Tarantula
Amerykanie muszą pilnie poznać swoje pajęczaki
Nauka
Mgła, poranek
Przymrozki i mgły. Ostrzeżenia IMGW nadal w mocy
Prognoza
Pochmurne niebo w marcu
W części kraju będzie się chmurzyć. A ile pokażą termometry?
Prognoza
Szop pracz na drzewie
Utknął kilka metrów nad ziemią, na głowie miał słoik
Ciekawostki
Katastrofa kolejki linowej w Engelbergu
Tragiczny wypadek w Alpach. Urwała się gondola kolejki
Świat
Noc, mgła, jesień
Nocą miejscami chwyci mróz
Prognoza
Norwegia, pożar
Ogień blisko domów, setki osób ewakuowanych
Świat
kropki2
"Po raz pierwszy badałam obiekt, którego istnienia nie rozumiemy"
Nauka
Opady deszczu, wiosna
Pogorszenie aury. Jak długo potrwa
Prognoza
Włochy
Osuwisko uszkodziło zabytkowy kościół
Świat
Wilk
Wilk na plaży nad Bałtykiem. "To była fajna, ciekawa sytuacja"
Polska
Śnieg, Zakopane
Zima wróciła do Zakopanego
Polska
Meteor
"Myślałem, że niebo się zawaliło". Asteroida, która weszła w atmosferę, ważyła sześć ton
Świat
Nowy strażnik będzie śledził internetowe wpisy
Mandat za zdjęcie z Tatr? Strażnik będzie śledził media społecznościowe
Polska
Mgła, poranek
Żółte alarmy na północy kraju. Później chwyci lekki mróz
Prognoza
Słońce przebija się przez chmury
W części kraju pojawi się więcej chmur
Pogoda
Południowo-zachodnie Stany Zjednoczone zmagają się z upałami
Tworzy się "kopuła ciepła". Miejscami może być ponad 40 stopni
Świat
Wiosna szybko się rozwija
Nadchodzi astronomiczna wiosna. Jakie zjawiska na niebie nam przyniesie
Ciekawostki
Deszcz, noc
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Meteor był widoczny w rejonie Wielkich Jezior
Przeciął niebo, rozległ się huk. "Myśliwce nie wydają takich dźwięków"
Świat
Kenijskie służby udaremniły przemyt ponad 2000 mrówek
Chciał przemycić tysiące mrówek, złapali go na lotnisku
Świat
