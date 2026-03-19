Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą w Polsce prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, na północy, zachodzie i w centrum kraju stopniowo wzrastające do dużego z niewielkimi opadami do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, poprzez 1 st. C w centrum kraju, do 5 st. C w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 20.03

W piątek aura w Polsce będzie raczej pochmurna. Większe przejaśnienia wystąpią najpierw na południu, a później na północy kraju. Lokalnie może słabo padać deszcz (do 1-5 l/mkw.). Tylko Pomorze, Podkarpacie oraz południowa Małopolska mają być wolne od opadów. Termometry pokażą od 7 st. C na Kaszubach, Podlasiu i Ziemi Łódzkiej do 12 st. C na południu kraju. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeo

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 70 procent na południowym wschodzie do ponad 80 procent w regionach centralnych i północnych. Odczujemy chłód. Warunki biometeo będą przeważnie niekorzystne, neutralne tylko w północno-zachodniej Polsce.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc przyniesie umiarkowane, a nad ranem duże zachmurzenie, może słabo padać. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. O północy ciśnienie wyniesie 1007 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w piątek zachmurzone, okresami może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie raczej stałe, w południe osiągając 1007 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka w nocy zachmurzenie duże. Może słabo padać. Termometry pokażą minimalnie 4 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie będzie się wahać i o północy sięgnie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, a po południu - rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i ma lekko rosnąć.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się raczej pochmurno. Nad ranem chmur będzie najwięcej, może także słabo padać. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie sięgnie 1011 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia i okresowych, słabych opadów. Pod wieczór wystąpią przejaśnienia. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr z kierunków północnych będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie nie powinno się mocno zmieniać, a w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest raczej pochmurna noc. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie osiągnie 1007 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurny piątek spodziewany jest we Wrocławiu. Okresami może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków północnych. Ciśnienie będzie lekko spadać i w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane wystąpi w nocy w Krakowie. Termometry pokażą 0 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 994 hPa, będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek przyniesie w Krakowie umiarkowane i duże zachmurzenie, a pod wieczór także słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie ma lekko spadać, a w południe osiągnie 992 hPa.