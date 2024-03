Niż i front nad Polską. Możliwe burze. Pogoda na 5 dni

Po pięknej i słonecznej środzie w czwartek przez nasz kraj przejdą opady deszczu. W niektórych regionach może również zagrzmieć. Przed samymi świętami aura się uspokoi, a deszcz i burze wrócą w Wielkanoc.

- Polska znajduje się pod wpływem rozległego niżowego wiru powietrza Nadja z centrum w rejonie Irlandii. Skierował on w stronę naszego kraju szeroki strumień łagodnego, ciepłego powietrza znad południowej Europy i Morza Śródziemnego, ale również chłodny front atmosferyczny, który w czwartek przemieści się nad Polską z zachodu na wschód, niosąc przelotne opady deszczu i ochłodzenie. Zachodu popłynie za frontem chłodne powietrze polarne, które odczują przede wszystkim zachodnie i środkowe regiony kraju - wyjaśnia synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Czwartek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy, na północy do 10 l/mkw. Mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Ziemi Lubuskiej, przez 15 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Mazowszu i Podlasiu. Wiatr powieje z kierunków południowych, umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Za jednym frontem przyjdzie kolejny

Jak informuje synoptyk, kolejnego dnia "niż wtłoczyć ma nad Polskę kolejną porcję ciepła z południa i odsunąć front na wschód". - Również w sobotę deszczowe fronty mają trzymać się z dala od naszego kraju. Dopiero w niedzielę przybliżyć się ma front chłodny, zalegający nad Niemcami. Napierające od zachodu masy powietrza polarnego, atlantyckiego, wepchnąć mają strefę kłębiastego zachmurzenia w głąb Polski mocno podnosząc prawdopodobieństwo wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz w Wielkanoc. W związku z wkroczeniem strefy chmur i deszczu nad obszar znajdujący się w ciepłej masie powietrza, front może miejscami wysychać, zaznaczając się tylko wzrostem zachmurzenia - wyjaśnia Unton-Pyziołek. - Przez święta przemieści się on nad Polską z zachodu na wschód, a później nastąpi ochłodzenie - dodaje.

W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane, a na północnym zachodzie okresami wzrośnie do dużego. Po południu na Pomorzu Zachodnim popada deszcz do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie południowy i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na południu kraju osiągnie do 50-60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Prognoza pogody na Wielkanoc

Wielka Sobota przyniesie pogodną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w środkowej Polsce, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na południu rozpędzi się do 60 km/h.

Na Niedzielę Wielkanocną prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, które w zachodniej, północnej i centralnej części kraju będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. W pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką Mazowsze,po Mazury i Podlasie możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowy, umiarkowany i dość silny, w porywach na południu osiągnie do 60-80 km/h.

W Poniedziałek Wielkanocny zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. na zachodzie, północy i w centrum kraju. Burze mogą wystąpić na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Pomorzu, przez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. W większości kraju z kierunku południowo-zachodniego, tylko na zachodzie z północy, będzie wiać umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach na południu rozpędzający się do 50-70 km/h.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Autorka/Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl