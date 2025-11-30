Pogoda na 16 dni: zima robi krok w tył

Zima zrobi krok w tył Źródło: tvnmeteo.pl

Pozostałości niedawnego zimowego epizodu w Polsce są jeszcze widoczne w wielu miejscach w postaci pokrywy śnieżnej, której grubość osiągała nawet ponad 20 centymetrów, chociażby na Warmii i Mazurach.

Wygląda jednak na to, że ślady, które zostawiła zimowa aura, będą znikać, bo przez całą pierwszą dekadę grudnia będzie do nas docierać z zachodu dość ciepłe powietrze. Jego transport właśnie z zachodu na wschód wymuszają niże znajdujące się na północy kontynentu oraz pas wysokiego ciśnienia, który na początku tygodnia będzie rozciągać się równoleżnikowo od Hiszpanii, przez Bałkany, aż po Rosję. Ten układ ciśnienia pozostanie stabilny przez dłuższy czas - prawdopodobnie ponad tydzień - co oznacza, że i pogoda i sama temperatura będą w tym czasie tylko nieznacznie się zmieniać (patrz mapa).

Sytuacja pogodowa nad Europą Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na 16 dni. Pogoda na grudzień

Przed nami wiele dni z bardzo stabilną temperaturą, która aż do 12 grudnia będzie w zakresie od 1 do 8 stopni Celsjusza. Najchłodniej w tym czasie ma być w północno-wschodniej Polsce, gdzie termometry przeważnie będą wskazywać od 1 do 3 st. C. Z kolei najcieplejsza będzie zachodnia część kraju i Podkarpacie - w tych miejscach możemy spodziewać się od 6 do 8 st. C.

Później, od 13 grudnia, do naszego kraju zacznie płynąć arktyczne powietrze z północy i z tego powodu wtedy czeka nas ochłodzenie. W połowie miesiąca, gdy zimno z północy napłynie do Polski, w większości regionów w ciągu dnia będzie lekki mróz, do -2/-1 st. C, a dodatnia temperatura utrzyma się przede wszystkim na Wybrzeżu. Następna 16-dniowa prognoza temperatury w najbliższą niedzielę.