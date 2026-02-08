Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda. Luty przyniesie wiele kontrastów w pogodzie

Mróz, siarczysty mróz, zima
Ostatnia faza zimy może się okazać dla nas męcząca
Źródło: tvnmeteo.pl
Luty nie będzie miesiącem stabilnym pogodowo. Raz pojawi się siarczysty mróz, innym razem na termometrach zobaczymy niemal wiosenne temperatury. Nasza synoptyk Arleta Unton-Pyziołek ostrzega przed krótkimi, ale silnymi uderzeniami mrozu, przeplatanymi napływem ciepłego powietrza.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Pierwszy tydzień lutego to dobra zapowiedź tego, jaki może być cały miesiąc. Przyniósł skrajności - od siarczystego mrozu na północy i wschodzie po plus 10 stopni w okolicach Nowego Sącza na południu.

- Czeka nas bardzo duża przeplatanka zimna z ciepłem i luty już nie będzie tak stabilny, jak był styczeń, bo styczeń był po prostu bardzo konkretny, bardzo zimowy. Niestety wchodzimy w tę ostatnią fazę zimy, która może okazać się dla nas bardzo męcząca - powiedziała na antenie TVN24 synoptyczka tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Dowiedz się więcej:

Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?

Przed nami "krótki strzał" zimy

Polska dostała się pod wpływ wyżu skandynawskiego zmierzającego ku Ukrainie. Zimne powietrze z północy natrze zwłaszcza na północno-wschodnią część kraju.

- Ten wyż ściągnie do nas na krótko bardzo zimne powietrze - wskazała synoptyk. - Spodziewamy się, że w poniedziałek rano na wschodnim Pomorzu, Warmii, Podlasiu, na wschodnim Mazowszu temperatura spadnie do -15 stopni, lokalnie nawet -18 stopni - doprecyzowała.

We wtorek rano na termometrach możemy zobaczyć nawet -20 st. C, choć prognozy nie są pewne - zachmurzone niebo, mokry śnieg i mgły mogą spowolnić wypromieniowanie ciepła z gruntu. Jak ocenia Unton-Pyziołek, nadchodzące uderzenie zimna będzie słabsze niż to na początku lutego.

- Po tym najbliższym ochłodzeniu w poniedziałek i wtorek spodziewamy się powrotu łagodnej atlantyckiej cyrkulacji. To oznacza przede wszystkim opady mieszane śniegu, deszczu, wzrosty temperatury powyżej trzech stopni - objaśniła.

Krótkie ochłodzenie w najbliższych dniach nie powinno być ostatnim uderzeniem arktycznego zimna. Według Arlety Unton-Pyziołek z wyliczeń modeli meteorologicznych wynika, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.

- W drugiej połowie lutego musimy liczyć się jeszcze z dużym uderzeniem zimna, możliwe, że po 20 lutego lub około tego dnia - zaznaczyła.

Wiatr spotęguje odczucie chłodu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wiatr spotęguje odczucie chłodu

"Ta zima jest bardzo wyjątkowa"

Unton-Pyziołek wypowiedziała się także na temat sytuacji hydrologicznej w Polsce. Czy w tym roku nie będziemy mieli problemu z suszą? Według synoptyczki nie jest to jeszcze przesądzone.

- Niestety spodziewamy się w lutym większych wzrostów temperatury, to będzie walka przedwiośnia z zimą i niestety śnieg może się troszkę topić - przyznała.

Jeżeli jednak potwierdzą się scenariusze przewidujące powrót konkretnej zimy w drugiej połowie lutego, to sytuacja hydrologiczna będzie lepsza.

- Rzeczywiście może być tak, że w marcu, kiedy rozpocznie się wiosna meteorologiczna, będziemy mieć spory zapas wody w śniegu. Ta zima jest bardzo wyjątkowa i z hydrologicznego punktu widzenia jest bardzo łaskawa - podsumowała synoptyczka.

Klatka kluczowa-214695
Co nas czeka w pogodzie w lutym?
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: alexugalek/AdobeStock

Udostępnij:
Tagi:
Zimaprognozapogoda
Czytaj także:
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: temperatura na huśtawce
Prognoza
akcja
Pękł pod nimi lód, na pomoc przyleciał śmigłowiec. Nagranie
Powodzie w okolicach Kadyksu w Hiszpanii
Osiem burz jedna po drugiej. Straty liczą w setkach milionów
Gołoledź, oblodzenie
IMGW ostrzega. Tam drogi będą oblodzone
Prognoza
Zima, śnieg, auto, parasol
Wiatr spotęguje odczucie chłodu
Prognoza
3
Lawiny we Włoszech, są ofiary śmiertelne
Świnoujście
Wóz strażacki ślizgał się po placu. Nagranie
Polska
Śnieg, noc
W nocy sypnie śniegiem
Prognoza
Zima, śnieg, mróz, rower
Rozpoczął się czas "pogody męczącej"
Prognoza
Białka Tatrzańska
W Białce Tatrzańskiej czeka moc atrakcji
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zniszczenia w Portugalii
"Zostałam z niczym, absolutnie niczym"
Zima ze słońcem i mrozem
Idzie mróz. To zjawisko przeszkodzi nam w cieszeniu się pogodą
Smog
Władze Estonii otworzyły lodową drogę na Bałtyku
Bałtyk pod lodem. Otwierają drogę przez morze
Ulewy w Grecji doprowadziły do częściowego zawalenia się mostu w Trifilii
Osuwisko nieopodal miejsca starożytnych igrzysk
Sytuacja baryczna w Europie
Mróz wraca. Spodziewamy się nawet -20 stopni
Polska
shutterstock_2234680171
W Wenecji padł niepokojący rekord. Może być jeszcze gorzej
Nawet mieszkańcy kwaśnych głębin hydrotermalnych nie są bezpieczni - larwy wielu z nich wymagają bardziej zasadowego środowiska
Od ponad 20 milionów lat nie było tak źle
Krzysztof Posytek
Krokodyle nilowe (zdjęcie poglądowe)
Uciekał przed słoniami, zabił go krokodyl
Śnieg, zima, opady
W dzień dosypie śniegu
Prognoza
Smog, zimno, noc
Normy przekroczone o setki procent. Gdzie powietrze ma najgorszą jakość
Smog
Na rzece Drinie w Bośni i Hercegowinie powstała pływająca płachta śmieci
Ogromna plama śmieci na rzece. "To katastrofa"
Gołoledź, opady marznące, noc
Noc przyniesie trudną pogodę
Prognoza
Akcja ratunkowa w gminie Sayalonga w prowincji Malaga
Ratowała psa, wpadła do wezbranej rzeki. Znaleziono ciało
Hiszpania zmaga się ze skutkami burzy Leonardo
"To szalone. Nigdy czegoś takiego nie widziałem"
Torosy na plaży w Mikoszewie
Wiele z nich jest zapomnianych, wróciły za sprawą zimy
Ciekawostki
Zima, śnieg
Silny mróz wróci. Jak zimno będzie
Prognoza
Zimna druga dekada lutego
Rosjanie pokazują mrożące prognozy. A co na to inne ośrodki?
Arleta Unton-Pyziołek
Zalane drogi w Dalmacji
"Ekstremalna sytuacja" na południu Chorwacji
Gołoledź oraz opady marznącego deszczu w Ustce
"Chodź wolno i ostrożnie"
Polska
Pojawią się opady marznące
Uważajmy na marznące opady. Pogoda na dziś
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom