Prognoza Upał w Polsce. Ostrzeżenia IMGW w 12 województwach Oprac. Anna Bruszewska |

Prognoza pogody na sobotę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - upał

Żółte alarmy przed upałem obowiązują w województwach:

lubuskim , poza powiatami północnymi;

wielkopolskim , z wyłączeniem północnych powiatów;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim ;

małopolskim , poza powiatem tatrzańskim;

łódzkim ;

kujawsko-pomorskim , w powiatach południowych;

mazowieckim , poza powiatami północnymi;

świętokrzyskim ;

lubelskim , w zachodniej połowie regionu;

podkarpackim, w powiatach północnych i północno-zachodnich.

Jakiej temperatury spodziewać się w wyżej wymienionych regionach? W niedzielę według prognoz synoptyków IMGW temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 32 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia ważne będą w godzinach 12-19.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło zdjęcia: IMGW

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Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak radzić sobie z upałem? Źródło zdjęcia: IMGW