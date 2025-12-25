IMGW ostrzega. Zimowe zagrożenia w siedmiu województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące
Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:
- podlaskim;
- lubelskim;
- mazowieckim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi.
Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.
Alarmy będą w mocy w piątek w godzinach 8-22, ale ostrzeżenie może być kontynuowane.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz
Żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem są w mocy w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.
W regionach tych w nocy prognozuje się temperaturę minimalną lokalnie, w obniżeniach terenu spadającą do -15 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek.
Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: anw,ast
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock