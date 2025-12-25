IMGW ostrzega. Zimowe zagrożenia w siedmiu województwach

Warunki drogowe w nocy

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - opady marznące

Alarmy pierwszego stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w województwach:

podlaskim ;

lubelskim ;

mazowieckim ;

warmińsko-mazurskim, poza powiatami zachodnimi.

Prognozowane są słabe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź.

Alarmy będą w mocy w piątek w godzinach 8-22, ale ostrzeżenie może być kontynuowane.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny mróz

Żółte ostrzeżenia przed silnym mrozem są w mocy w południowych powiatach województw: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

W regionach tych w nocy prognozuje się temperaturę minimalną lokalnie, w obniżeniach terenu spadającą do -15 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 22 w czwartek do godz. 8 w piątek.

Ostrzeżenia meteorologiczne Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia IMGW

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.