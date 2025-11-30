Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim;
- kujawsko-pomorskim;
- warmińsko-mazurskim;
- podlaskim;
- wielkopolskim, poza powiatami na zachodzie;
- łódzkim;
- mazowieckim;
- lubelskim;
- dolnośląskim, poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie;
- opolskim;
- śląskim;
- świętokrzyskim;
- małopolskim;
- podkarpackim.
W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17 w niedzielę do godz. 4 w poniedziałek w środkowej części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego oraz do godz. 9 w pozostałej części kraju.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock