Prognoza

Ostrzeżenia IMGW w 14 województwach

Mgła, jesień, zgniły wyż, smog
Pogoda na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Już dziś po południu w znacznej części kraju zaczną pojawiać się mgły, które będą ograniczać widzialność. Sprawdź, gdzie warunki na drogach będą trudne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła

Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:

  • pomorskim, w powiatach: człuchowskim, chojnickim, starogardzkim, tczewskim, kwidzyńskim, sztumskim, malborskim;
  • kujawsko-pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim;
  • podlaskim;
  • wielkopolskim, poza powiatami na zachodzie;
  • łódzkim;
  • mazowieckim;
  • lubelskim;
  • dolnośląskim, poza powiatami na zachodzie i północnym zachodzie;
  • opolskim;
  • śląskim;
  • świętokrzyskim;
  • małopolskim;
  • podkarpackim.

W tych miejscach prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów. Mgły lokalnie będą osadzać szadź, powodując śliskość nawierzchni dróg i chodników.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 17 w niedzielę do godz. 4 w poniedziałek w środkowej części województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego oraz do godz. 9 w pozostałej części kraju.

02 meteo imgw.jpg
02 meteo imgw.jpg
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Jak powstaje mgła
Jak powstaje mgła
Źródło: Małgorzata Latos/PAP

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

