Prognoza Letni antycyklon nabierze jesiennych cech. Prognoza pogody na weekend Tomasz Wakszyński |

Prognoza pogody na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Polska w dalszym ciągu znajduje się pod wpływem silnego wyżu Borchert z centrum nad Białorusią. Dzięki temu do naszego kraju napływają ciepłe i suche masy powietrza z kierunków południowych. Borchert, wraz z rozbudowującym się nad krajami Beneluksu wyżem Corte, utworzą nad naszym krajem blokadę, która nie wpuści do Polski frontu atmosferycznego znad Niemiec. Jego wpływ będzie odczuwalny jedynie na zachodzie kraju, gdzie wzrośnie zachmurzenie i ewentualnie słabo popada. Nadal będzie ciepło jak na początek października.

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Prognozowane opady na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Jesień nam o sobie przypomni. Ochłodzi się

W kolejnych dniach wyż przesunie się na południe w kierunku Rumunii i podczas swojej drogi będzie stopniowo słabnął. Pomimo tego Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia. Mało aktywne strefy frontowe będą kolejno próbowały się do nas przedostać, jednak znów przyniesie to jedynie wzrost zachmurzenia oraz wręcz śladowe opady - tym razem głównie na północy kraju.

Te słabe fronty wprowadzą do Polski więcej wilgoci i powietrze polarne morskie. Wyż, który dotychczas był typowo letni, nabierze cech jesiennych. Poranki, szczególnie w sobotę i niedzielę, będą pochmurne, zamglone oraz pełne nisko zawieszonych chmur. W poniedziałek nastąpi zauważalny spadek temperatury - wszędzie będzie poniżej 20 stopni.

W piątek w przeważającej części kraju nadal będzie pogodnie. Na zachodzie zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a na północnym zachodzie - do dużego. Mały deszcz może spaść jedynie w rejonie Świnoujścia. Temperatura maksymalna wyniesie od 19-20 stopni na północy do 21-22 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr, wiejący z kierunków południowych, wzmocni się ze słabego do umiarkowanego.

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Początkowo sobota - szczególnie na zachodzie kraju - będzie pochmurna z licznymi zamgleniami i mgłami oraz nisko zawieszonymi chmurami. Może pojawić się też mżawka. W ciągu dnia pojawi się więcej przejaśnień i lokalnych rozpogodzeń. Na wschodzie i w centrum kraju przez cały dzień będzie pogodnie. Słupki rtęci wskażą od 18-19 stopni na północy do 20-22 stopni w pozostałej części kraju. Wiatr będzie słaby, wiejący z południa, ale czasami może zmieniać kierunek.

W niedzielę w północno-zachodniej części kraju pojawi się sporo niskich chmur oraz mgieł i zamgleń. W ciągu dnia przeważnie będzie dość pogodnie. Na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu może spaść słaby deszcz, o natężeniu do litra na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Podlasiu, przez 19 stopni w centrum kraju, do 20-21 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i zmienny.

Prognozowana temperatura na najbliższe dni Źródło: Ventusky

Kto ma szansę na 20 stopni

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami. Na północy i lokalnie na wschodzie może spaść słaby deszcz o natężeniu do 1-2 l/mkw. Słupki rtęci wskażą od 14-15 stopni na Suwalszczyźnie, przez 16-17 stopni w centrum kraju, do 18-19 stopni na południu. Wiatr, wiejący z kierunków zachodnich, zazwyczaj będzie umiarkowany, jednak na wybrzeżu stanie się dość silny.

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We wtorek w centrum i na południu kraju będzie dość pogodnie. Na niebie pojawi się zachmurzenie umiarkowane, ale cały dzień minie tam bez opadów. Na północy okresami może słabo padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni na północy i w centrum do 20 stopni na południu. Wiatr, południowy, powieje słabo i umiarkowanie.