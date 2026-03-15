Front nad Polską. Mogą pojawić się burze

Pogoda na niedzielę Źródło: tvnmeteo.pl

Polska dostaje się w obszar obniżonego ciśnienia związanego z niżem Gina znad północnego Atlantyku. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, z tym ośrodkiem niskiego ciśnienia związany jest pofalowany front atmosferycznym, rozciągający się od Finlandii, przez Bałtyk i Niemcy, po Włochy i Morze Śródziemne. Na nim tworzą się wtórne niże, a najważniejszy dla nas jest układ Iskard z centrum wędrującym nad zachodnim Bałtykiem, między Bornholmem a Łebą.

Gdzie mogą pojawić się burze?

Chłodny front, związany z układem Iskard, wkroczył w niedzielę do zachodniej Polski. Zaznaczył swoją obecność na Pomorzu Zachodnim dużym zachmurzeniem. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl, powiązany z nim pas opadów jest porozrywany, co świadczy na razie o jego słabej aktywności.

- W godzinach popołudniowych na froncie mają mocniej kłębić się chmury, szczególnie nad Ziemią Łódzką, Opolszczyzną, Małopolską, niosące zagrożenie burzami - przekazała Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że do niedzielnego wieczoru front obejmie przeważającą część kraju oprócz regionów wschodnich. Będzie pchany przez masy chłodnego powietrza polarno-morskiego znad oceanu, które wypychać mają ciepłe masy znad południowej Europy. Wkraczamy powoli w ochłodzenie.

Opracowała Anna Bruszewska