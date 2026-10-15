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Prognoza

Czy czeka nas poprawa pogody?

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Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło wideo: Ventusky
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
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W najbliższych dniach niebo zasnują chmury, choć momentami będzie się przejaśniać. Za taki stan rzeczy odpowiadają niże. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na 5 dni.

Polska znalazła się pomiędzy niżami, których centra umiejscowione są nad Północnym Atlantykiem, Skandynawią oraz Ukrainą. Pomiędzy te układy wcisnął się wyż Florian, z centrum przemieszczającym się nad naszym krajem, od Sudetów w kierunku Podlasia.

Antycyklon sprawi, że zalegający nad wschodnią Polską słabo aktywny front atmosferyczny ulegnie rozmyciu. Nad zachodnią część kraju powoli napływa cieplejsze powietrze znad południowo-zachodniej Europy, które wypiera chłód znad środkowych i północnych regionów. Południowy wschód Polski pozostanie jednak w tak zwanej kropli chłodu, która stopniowo odsuwa się nad Bałkany.

Pod koniec tygodnia do Polski wpłynie wyż

Wyż Florian staje się częścią wału wyżowego rozbudowującego się od Azorów i Wysp Brytyjskich aż po Rosję. Układ ten zaczyna blokować atlantyckie niże - z jednej strony pochmurne i wietrzne, z drugiej sprzyjające napływowi dość łagodnego powietrza z zachodu. Choć w sobotę atlantyckiej zatoce niżowej z frontem uda się wejść nad północno-zachodnie regiony Polski, to przyniesie ona jedynie symboliczny deszcz.

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Prognozowana temperatura na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Pod koniec tygodnia główne centrum tego rozległego obszaru wyżowego przesunie się nad Skandynawią w kierunku Rosji. Wyż stworzy dogodne warunki do spływu z północnego wschodu chłodnej, polarnej masy powietrza, która wyprze ciepło ze środkowej Europy. Jednocześnie spadnie wilgotność powietrza, dzięki czemu niskie chmury stratus i mgły, spowijające Polskę pod koniec tego tygodnia, na początku przyszłego ustąpią miejsca rozpogodzeniom oraz bardzo rześkim porankom.

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Prognoza pogody na weekend

Piątek rozpocznie się pochmurno i mglisto, ale z przejaśnieniami na wschodzie kraju. W pozostałej części Polski pojawią się rozpogodzenia, które najsilniejsze będą na zachodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 15 stopni w centrum kraju, do 17-18 stopni na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, tylko na wschodzie północny, powieje słabo i umiarkowanie.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami przykryje niebo w całym kraju. Miejscami będzie mglisto. Na północnym zachodzie i krańcach wschodnich kraju spadnie do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Słupki rtęci wskażą od 11 stopni na południowym wschodzie, przez 15 stopni w centrum kraju, do 16 stopni na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków południowego i wschodniego będzie słaby oraz umiarkowany.  

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Prognozowane opady na najbliższe dni
Źródło: Ventusky

Niedziela zakończy weekend pochmurno i mglisto, choć momentami będzie się przejaśniać. Na południu spadnie słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni na Podkarpaciu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 15 stopni na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-wschodni, podobnie jak w poprzednich dniach, będzie słaby i umiarkowany.

Jest szansa na poprawę pogody

Początek nowego tygodnia nie przyniesie znacznej zmiany. Poniedziałek będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Na południu mogą pojawić się słabe opady deszczu. Słupki rtęci wskażą od 10 stopni na Podlasiu, przez 11 stopni w centrum kraju, do 14 stopni na południowym zachodzie. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z kierunku północno-wschodniego.

We wtorek pogoda nieco się polepszy. Będzie pogodnie, jedynie na południu kraju może pojawić się więcej chmur. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni na Podlasiu, przez 12 stopni w centrum kraju, do 14 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z kierunków wschodnich powieje słabo i umiarkowanie.

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognoza pogodyJesień
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