Prognoza Alert RCB przed burzami. "Możliwe przerwy w dostawie prądu" Matylda Dziechcińska |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl

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W części kraju może dojść do załamania pogody. Ostrzega przed tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. "W nocy i jutro (19/20.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - takie wiadomości otrzymali mieszkańcy województw:

lubuskiego , w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, wschowskim, Zielona Góra, zielonogórskim, żagańskim i żarskim;

dolnośląskiego , w powiatach: bolesławieckim, głogowskim, górowskim, jaworskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, karkonoskim, Legnica, legnickim, lubańskim, lubińskim, lwóweckim, milickim, oleśnickim, oławskim, polkowickim, średzkim, świdnickim, trzebnickim, Wałbrzych, wałbrzyskim, wołowskim, Wrocław, wrocławskim, zgorzeleckim i złotoryjskim;

wielkopolskiego , w powiatach: gostyńskim, grodziskim, jarocińskim, kaliskim, Kalisz, kępińskim, kościańskim, krotoszyńskim, leszczyńskim, Leszno, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim, rawickim, śremskim, tureckim i wolsztyńskim;

opolskiego, w powiecie namysłowskim.

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Nie tylko alert RCB

Ostrzeżenia pogodowe wydał także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W niektórych województwach obowiązują pomarańczowe i żółte ostrzeżenia przed burzami oraz upałami.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.