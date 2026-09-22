Polska Załamanie pogody w Warszawie. Sypnęło gradem Oprac. Krzysztof Posytek |

Opady gradu w Warszawie Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

We wtorek w wielu rejonach kraju panuje pochmurna i deszczowa aura. Miejscami rozwijają się burze, którym towarzyszą intensywne opady.

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Sypnęło gradem w Warszawie

Załamanie pogody nawiedziło między innymi Warszawę. W stolicy spadł zarówno deszcz, jak i grad. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcie i nagranie bryłek lodu z pogranicza Śródmieścia i Żoliborza.

Grad w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24

Ulewa była intensywna, ale krótka. Po niej na niebie pokazała się tęcza, na poniższym zdjęciu widoczna na Stegnach.

Tęcza w Warszawie Źródło zdjęcia: Kontakt24

Prognoza pogody na noc

Czy w nocy z wtorku na środę pogoda też będzie gwałtowna? Na zachodzie kraju będzie pogodnie. Na pozostałym obszarze utrzyma się zachmurzenie umiarkowane i duże, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na południu Polski mogą być one nieco silniejsze, o natężeniu do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 6-7 st. C na zachodzie do 8-10 st. C na pozostałym obszarze. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.