Poznańskie zoo organizuje zbiórkę dla lwów z Kijowa, wrocławska ekostraż wysłała konwój na Ukrainę

Zoo zaapelowało do poznaniaków, aby pod bramą Nowego Zoo do końca soboty (26.02) zostawiali suchą i mokrą karmę w puszkach, zostanie ona przeznaczona dla zwierząt drapieżnych. Ponadto pracownicy zoo proszą o leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, apteczki, koce, środki do dezynfekcji. "Przekażemy to naszym przyjaciołom z fundacji Save Wild Fund z Kijowa. Dziękujemy, prosimy o kciuki, żeby zwierzęta udało się ewakuować, żeby przeżyły" - napisali.