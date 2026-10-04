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Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu. "Przestrzegamy przed łapaniem na własną rękę"

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Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy w polskim lesie
Źródło wideo: Nadleśnictwo Głogów
Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piszu
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Z posesji w Orzyszu w województwie warmińsko-mazurskim uciekł serwal sawannowy. Jego właścicielka prosi o pomoc w poszukiwaniach. Policjanci przestrzegli jednak, by nie próbować samemu łapać zwierzęcia.

Zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego wpłynęło w niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Kot wabi się Gustaw i uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu.

"Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112" - przekazała policja w Piszu w mediach społecznościowych.

Z postu właścicielki zwierzęcia udostępnionego na profilu społecznościowym Urzędu Miasta wynika, że serwal uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Może być przestraszony na widok człowieka.

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Serwal sawannowy to dziki kot

Serwale sawannowe występują naturalnie w Afryce. Żyją najchętniej na terenach porośniętych wysoką trawą, głównie na obszarach stepowych. Mogą ważyć 7-18 kilogramów i mieć 50-90 centymetrów w kłębie. Charakteryzują się krótką sierścią barwy piasku z czarnymi cętkami, krótkim ogonem i dużymi uszami. Podczas polowania potrafią wyskoczyć na wysokość nawet trzech metrów.

Posiadanie w domu serwala sawannowego nie wymaga specjalnego zezwolenia. Należy jednak zgłosić fakt nabycia tego gatunku dzikiego kota w urzędzie miasta lub starostwie.

Źródło: PAP
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Tagi:
Warmińsko-MazurskieKotyzwierzęta
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