Polska Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu. "Przestrzegamy przed łapaniem na własną rękę" Oprac. Krzysztof Posytek |

Serwal sawannowy w polskim lesie Źródło wideo: Nadleśnictwo Głogów Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Piszu

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Zgłoszenie o zaginięciu serwala sawannowego wpłynęło w niedzielę do Komendy Powiatowej Policji w Piszu. Kot wabi się Gustaw i uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu.

"Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. W razie zauważenia tego kota należy natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112" - przekazała policja w Piszu w mediach społecznościowych.

Z postu właścicielki zwierzęcia udostępnionego na profilu społecznościowym Urzędu Miasta wynika, że serwal uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Może być przestraszony na widok człowieka.

>>> CZYTAJ TEŻ: Te organizmy mogą żyć ponad sto lat. To dla nich zła wiadomość

Rozwiń

Serwal sawannowy to dziki kot

Serwale sawannowe występują naturalnie w Afryce. Żyją najchętniej na terenach porośniętych wysoką trawą, głównie na obszarach stepowych. Mogą ważyć 7-18 kilogramów i mieć 50-90 centymetrów w kłębie. Charakteryzują się krótką sierścią barwy piasku z czarnymi cętkami, krótkim ogonem i dużymi uszami. Podczas polowania potrafią wyskoczyć na wysokość nawet trzech metrów.

Posiadanie w domu serwala sawannowego nie wymaga specjalnego zezwolenia. Należy jednak zgłosić fakt nabycia tego gatunku dzikiego kota w urzędzie miasta lub starostwie.