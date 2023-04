Prywatne życie nocków dużych i podkowców małych

Kolonia nietoperzy spędzi na szkolnym strychu wiosnę i lato. To podkowce małe i nocki duże. W czerwcu na świat przyjdą młode. Nietoperze zimę spędziły w jaskiniach w masywie Stołowa, Trzech Kopców, Grabowej i Malinowej.

- Jest już ich około dziesięciu. Dokładnie trudno to określić, gdyż nie wszystkie widać - powiedziała Marzena Bochnak z brenneńskiego ośrodka promocji kultury i sportu. Wkrótce będzie ich jednak znacznie więcej, w zależności od dnia nawet około setki.

Bochnak przekazała, że nietoperze podpatrywać będzie można od początku maja do końca września, od wtorku do piątku w godzinach od 10 do 13. Uprzednio trzeba się jednak umówić za pośrednictwem biura promocji kultury i sportu - poinformowała Bochnak.