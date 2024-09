Co górskie lasy mają wspólnego z powodziami? "Konieczna jest ich szybka przebudowa"

- Powalone pnie leżące w poprzek stoku, wykroty, śródleśne bagienka, przytamowane rowy, mimo że to drobne elementy ekosystemu leśnego, to w skali zlewni potrafią znacząco spowolnić spływ wód. Nie mówiąc już o naturalnych lasach podmokłych lub stawach bobrowych. Koncentrujemy się na retencji technicznej i budowie zbiorników, tymczasem gotowe rozwiązania są w lesie - wskazał prof. Świerkosz w rozmowie z "Gazetą Wyborczą".

Przypomniał jednocześnie, że w Beskidach i w Sudetach większość lasów to monokulturowe świerczyny z początku tego wieku, albo jeszcze starsze. - Dziś one masowo zamierają i konieczna jest ich szybka przebudowa do lasów liściastych, które dopiero będą taką funkcję pełniły, ponieważ te monokultury świerkowe do tego się po prostu nie nadają - wyjaśnił naukowiec.