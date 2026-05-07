Przybyło ostrzeżeń IMGW przed burzami

Opady w Polsce w czwartek Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - burze

Alarmy pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

lubelskim ;

podkarpackim ;

świętokrzyskim , poza powiatami zachodnimi;

mazowieckim , w powiatach południowo-wschodnich;

śląskim , poza powiatami położonymi na krańcach północnych;

małopolskim ;

opolskim, w powiatach: głubczyckim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim.

Prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywy wiatru rozpędzające się do 70 kilometrów na godzinę. Lokalnie może sypnąć gradem.

Ostrzeżenia ważne będą od godziny 14 w czwartek do godz. 4 w piątek. Tylko na Opolszczyźnie alarmy wygasną o godz. 23 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Groźne burze z piorunami Źródło: PAP