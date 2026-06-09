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Gdzie jest burza? Błyska się i grzmi. Może spaść grad

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Burza, wyładowania, piorun, dzień,
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: AdobeStock
Gdzie jest burza? We wtorek 9.06 w części Polski pojawiają się wyładowania atmosferyczne. Towarzyszą im dość obfite opady deszczu oraz silne podmuchy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak poinformowała we wtorek synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, Polska znajduje się w szerokiej zatoce niżu Rosi znad Morza Północnego i Norwegii. Przemieszcza się w niej front chłodny, pchany w głąb naszego kraju przez masy chłodnego powietrza polarnego. Rozciąga się od środkowego Pomorza, przez Wielkopolskę, po Dolny Śląsk. Pojawiają się na nim burze.

Przed tym frontem, w ciepłej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, rozwija się letni front burzowy, który będzie przekształcał się w linię nawałnic. Rozciąga się od Zatoki Gdańskiej i Warmii, przez Kujawy, Ziemię Łódzką, po Wyżynę Śląską i Małopolskę. Na nim rozwijają się miejscami gwałtowne burze. Front postępuje na wschód, w kierunku Mazur, Mazowsza, Kielecczyzny i Podkarpacia.

>>> Przed niebezpieczną pogodą ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Gdzie jest burza?

Około godziny 15.30 grzmi w województwach:

  • pomorskim, w rejonie Kępic i Miastka. Zjawiska idą na Bytów, Lębork;
  • warmińsko-mazurskim, w pasie: Elbląg - Pasłęk - Dzierzgoń - Susz - Kisielice. Burze kierują się na Pieniężno, Morąg, Ostródę;
  • mazowieckim i łódzkim, w pasie: Płock - Gąbin - Gostynin - Żychlin - Kutno. Wyładowania zmierzają na Bodzanów, Sanniki, Wyszogród, Sochaczew;
  • łódzkim, w rejonie miast: Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz, Sulejów, Piotrków Trybunalski, Rozprza, Kamieńsk, Radomsko, Przedbórz. Burze idą na Rawę Mazowiecką, Inowłódz, Żarnów, Drzewicę;
  • świętokrzyskim i małopolskim, w pasie: Radoszyce - Łopuszno - Włoszczowa - Koniecpol - Szczekociny -Sędziszów - Jędrzejów - Wodzisław - Działoszyce - Kazimierza Wielka - Proszowice - Bochnia - Brzesko. Zjawiska kierują się na Końskie, Kielce, Chmielnik i Widlicę.

Burze są umiarkowane, towarzyszą im opady do 20 litrów na metr kwadratowy. W województwie łódzkim i świętokrzyskim zjawiska są gwałtowne z opadami do 30 l/mkw. i gradem. Wiatr w porywach rozpędza się do 70-90 kilometrów na godzinę.

Alert RCB w pięciu województwach
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Pogoda

Mapa i radar burz na żywo

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
burzeburzapogodaulewy
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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