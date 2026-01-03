Gdzie jest burza? Tu mocno sypie śnieg

Jak wyjaśniła w sobotę synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, środkowe i wschodnie Pomorze znajduje się w strefie śnieżnego frontu z grubymi, opadonośnymi chmurami, rozciągającymi się nad Bałtykiem i szwedzkim wybrzeżem po Sztokholm. Za tą szeroką strefą w zimnym powietrzu pochodzenia arktycznego formują się wąskie pasy chmur kłębiastych, w tym cumulonimbus, niosących przelotne opady śniegu, które krótkotrwale mogą być intensywne.
Gdzie jest burza?
Po godzinie 10 wyładowania pojawiają się w województwie zachodniopomorskim w rejonie Darłowa z chmury cumulonimbus, wkraczającej nad ląd i zmierzającej w stronę Sławna i Kępic. Zjawisku towarzyszą opady śniegu do 3-5 centymetrów na godzinę oraz porywy wiatru do 60-70 kilometrów na godzinę.
Mapa i radar burz. Opady śniegu w Polsce
Autorka/Autor: ast
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock