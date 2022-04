Foka na bulwarach w Gdyni. "Ziewnęła, pokazała zęby, podrapała się"

- Wszyscy byli zachwyceni. Było mnóstwo ludzi zainteresowanych foką. Fotografowali ją. Wylegiwała się przy samej wodzie - opowiadał autor nagrania. Dodał, że wyglądała na przyzwyczajoną do widoku ludzi. - Nie bała się, przysypiała sobie. Ziewnęła, pokazała swoje zęby, podrapała się - opisywał zachowanie zwierzęcia.

W Bałtyku żyją trzy gatunki fok

W Bałtyku żyją trzy gatunki tych morskich ssaków: foka szara (Halichoerus grypus), obrączkowana (Phoca hispida) i pospolita (Phoca vitulina). Zwierzęta te prowadzą wodno-lądowy tryb życia. Często wychodzą na plażę, by odpocząć albo wydać na świat młode. Należy pamiętać, by nie podchodzić do nich blisko. Jak każde dzikie zwierzę, które jest przestraszone, foka może być agresywna.