Kleszcze afrykańskie w Polsce. Znaleziono w nich groźne patogeny

Kleszcz afrykański z rodzaju Hyalomma
"W przyszłości kleszcze będą nam towarzyszyć przez cały rok"
Źródło: TVN24
Kleszcze afrykańskie Hyalomma w Polsce mogą być nosicielami patogenów. Jak podali naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, wszystkie przebadane osobniki znalezione w naszym kraju zawierały potencjalnie niebezpieczne dla człowieka bakterie.

Znalezione w Polsce osobniki zostały zbadane w ramach programu "Narodowe kleszczobranie", zainicjowanego przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego wiosną 2024 roku. Schwytane osobniki można odpowiednio zabezpieczyć i wysłać badaczom do analizy pod kątem obecności patogenów.

Badacze wyjaśnili, że nadsyłane zgłoszenia dotyczą różnych gatunków kleszczy. Poza kleszczami pospolitymi i łąkowymi, na terenie kraju znaleziono do tej pory 12 kleszczy afrykańskich z rodzaju Hyalomma. Fizycznie do badania trafiły cztery osobniki.

Były nosicielami bakterii

Wyniki badań przesłanych kleszczy Hyalomma wykazały, że wszystkie cztery okazy zawierały bakterie. Jak tłumaczyła Wiktoria Romanek z UW, były to riketsje Rickettsia aeschlimannii, które należą do patogenów wywołujących u ludzi gorączki plamiste.

- Zakażenie może objawiać się wysoką gorączką, silnym osłabieniem, bólami mięśni oraz charakterystyczną zmianą skórną w miejscu ukłucia. Ten gatunek bakterii jest ściśle związany z kleszczami z rodzaju Hyalomma, więc jest nowym patogenem, po raz pierwszy zanotowanym na terenie naszego kraju - poinformowała.

Jak jednak podkreśliła badaczka, w kleszczach z Polski nie wykryto dotychczas wirusa krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej, która jest chorobą o bardzo niebezpiecznym przebiegu.

Lubią suchą wiosnę

Kleszcze Hyalomma są duże, szybko biegają i potrafią podążać za ofiarą nawet przez kilkaset metrów. Do naszego kraju często trafiają wraz z migrującymi ptakami. Naukowcy podkreślili, że sucha i ciepła wiosna jest idealna dla przeżycia i rozwoju "przywiezionych" młodocianych osobników.

- Chcieliśmy jeszcze raz prosić państwa o pełną mobilizację i udział w projekcie, gdyż podczas nadchodzącej wiosny i lata możemy doświadczyć prawdziwego wysypu tych kleszczy - podsumowała koordynatorka projektu Anna Bajer.

Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?

Czytaj także:
Akcja ratunkowa po śnieżycy we włoskiej Emilii-Romanii
Śnieżyca zasypała 100 aut we Włoszech
Świat
Pochmurno, opady deszczu ze śniegiem, zimno
W weekend może zagrzmieć. Co przyniesie nowy tydzień?
Prognoza
Klin Wyżu Azorskiego dosięga Polski w Wielkanoc
Przed świętami pogoda może stawać na głowie. Co przyniesie Wielkanoc?
Arleta Unton-Pyziołek
Uszkodzenia po silnej burzy w mieście Szombathely
Na wschodzie wiosna, na zachodzie śnieg i gwałtowne wichury
Świat
Burza w Zagrzebiu wyrywała drzewa z korzeniami
Burza Deborah. W stolicy zerwała część dachu szkoły
Świat
Intensywne opady śniegu w Zakopanem
Dosypie śniegu, temperatura mocno spadnie. Alarmy w 12 województwach
Prognoza
Cyklon Narelle uderzył w Australię po raz czwarty
Uderzył ponownie, zakłócił produkcję ważnego paliwa
Świat
Akcja służb mająca na celu uwolnienie uwięzionego humbaka
Humbak uwolnił się z mielizny. Teraz musi dostać się do Atlantyku
Świat
AVI Zakopane
"Noc zmieniła wszystko". Są miasta białe od śniegu
Polska
Halo wokół Księżyca
Świetlista aureola pojawiła się wokół Księżyca
Polska
Wiosna, deszcz, pochmurno
W części kraju słońce, w innych regionach deszcz ze śniegiem
Prognoza
Wyspa Andoeya w Norwegii
Kuter rybacki zakłócił start rakiety
Ciekawostki
Noc, deszcz
W nocy przydadzą się parasole
Prognoza
Gęsta chmura unosiła się ponad drzewami w stanie Iowa
Przyjechali do pożaru. Dym wcale nie był dymem
Świat
Burza, noc, piorun
Gdzie jest burza? Błyska się w kolejnym województwie
Polska
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Czeka nas sporo zawirowań w pogodzie
Prognoza
Humbak utknął na niemieckim wybrzeżu Bałtyku
Próbują zepchnąć humbaka do Bałtyku. "Najwyższa pora na ciężki sprzęt"
Świat
Rozpadająca się kometa C/2025 K1
Kometa się rozpadła, a teleskop zrobił zdjęcia. "To coś wyjątkowego"
Nauka
Opady śniegu w okolicy Bielska-Białej (Mazańcowice)
W godzinę mocno się zabieliło. Powrót zimy na zdjęciach Reportera24
Polska
W Maastricht znaleziono szkielet, który może należeć do muszkietera d’Artagnana
"Zapadła nerwowa cisza". To mogą być szczątki słynnego muszkietera
Świat
Albańczycy przygotowują się do barażowego meczu półfinałowego o awans na mistrzostwa świata z Polską
Pogoda na mecz Polski z Albanią. Czy będzie padać?
Polska
Deszcz, deszczowo, wiosna
Chmury, deszcz, a w górach śnieg
Prognoza
Pożar
Pożar szaleje w Teksasie. "Ogień z łatwością może się rozprzestrzeniać"
Świat
Noc deszcz
Deszczowa noc, lokalnie sypnie śniegiem
Prognoza
Kwitnące krokusy w Warszawie
Dywany krokusów w Warszawie
Polska
Śnieg, deszcz ze śniegiem, wiatr
Pofalowany front przyniesie opady. Co z pogodą w weekend?
Prognoza
Wielkanoc
Co na Wielkanoc prognozuje IMGW
Prognoza
Skutki przejścia burzy Therese przez Wyspy Kanaryjskie
Archipelag znajdzie się w centrum burzy. Załamanie pogody na Kanarach
Świat
Bobry europejskie
Bobry to nasi sprzymierzeńcy w walce ze zmianami klimatu
Nauka
W środę przez Polskę przetoczy się strefa opadów
Strefa opadów wkroczyła do Polski. Tak będzie wędrować
Prognoza
