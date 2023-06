Pogoda na jutro - piątek 23.06. Burzowy front obejmie niemal cały kraj

Pogoda na noc 22/23.06

Najbliższa noc na wschodzie i w centrum będzie pogodna. Od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego, z przelotnymi opadami deszczu rzędu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy i burzami, miejscami o gwałtownym przebiegu. Wyładowaniom towarzyszyć mogą ulewne opady deszczu do 40 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-90 kilometrów na godzinę. Nie można wykluczyć także opadów gradu. Termometry pokażą minimum od 11-12 st. C na Suwalszczyźnie do 18-19 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków, przeważać będzie wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz będzie wiać porywiście.