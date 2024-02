Pogoda na dziś - piątek, 9.02. Miejscami spadnie śnieg. Będzie od 1 do 10 stopni

W piątek padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie Polski, wystąpi tam za to umiarkowane zachmurzenie wzrastające do dużego. W pozostałej części kraju będzie pochmurno. W południowych regionach popada deszcz, na pozostałym obszarze kraju - śnieg i śnieg z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni i południowy wiatr, który na ogół będzie słaby i umiarkowany, nieco silniejszy na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W górach porywy mogą rozpędzać się do 70 kilometrów na godzinę.