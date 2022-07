Gdzie jest burza. Słychać grzmoty o poranku

Gdzie jest burza

Mapa i radar burz:

Burza. Jak się zachować

◼ szybko znaleźć bezpieczne schronienie; ◼ unikać chowania się pod drzewami; ◼ unikać przebywania na otwartej przestrzeni. Jeśli już na takiej jesteśmy, to trzeba znaleźć obniżenie w terenie i kucnąć (nie siadać i nie kłaść się) ze złączonymi i podciągniętymi pod siebie nogami. Nogi powinny być złączone, ponieważ w przypadku uderzenia pioruna, na skutek powstania różnicy napięć (tak zwanego napięcia krokowego) może dojść do przepływu prądu między stopami; ◼ jeżeli jesteśmy w wodzie lub znajdujemy się na łodzi, należy wyjść na brzeg i oddalić się od wody, gdyż jest ona bardzo dobrym przewodnikiem elektrycznym; ◼ unikać dotykania przedmiotów zrobionych z metalu oraz przebywania w ich pobliżu, bo mogą one "przyciągać" pioruny; ◼ pozostać w samochodzie (jeżeli w nim akurat jesteśmy), bo stanowi on dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna; ◼ natychmiast przykucnąć, jeżeli czujemy ładunki elektryczne w powietrzu, a włosy "stają nam dęba"; ◼ osoby przebywające w grupie na otwartej przestrzeni powinny się rozproszyć na odległość kilkudziesięciu metrów, aby w przypadku uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy porażonym.