Noc zimna na tyle, że wydano alerty IMGW. Obejmują pięć województw

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Na terenie pięciu województw obowiązują alerty pierwszego stopnia. Miejscami temperatura przy gruncie może spadać do nawet -6 stopni Celsjusza. Sprawdź, gdzie pogoda będzie niebezpieczna.

Alerty IMGW pierwszego stopnia - przymrozki

W nocy z piątku na sobotę prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około -6 st. C.