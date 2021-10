Jak wirus SARS-CoV-2 niszczy naczynia krwionośne w mózgu? Francuscy badacze tłumaczą

SARS-CoV-2 może doprowadzać do śmierci komórek wyściełających naczynia mózgowe. Stan ten jest odwracalny, ale może prowadzić do uszkodzeń mózgu - informują naukowcy.

Wirus niszczy komórki śródbłonka w mózgu

Tymczasem stanowią one kluczowy składnik tak zwanej bariery krew-mózg chroniącej centralny układ nerwowy. Bariera zapobiega między innymi przedostawaniu się do mózgu i rdzenia kręgowego szkodliwych dla tych organów związków, a przepuszcza substancje odżywcze i tlen.

- Dzięki badaniom przedklinicznym oraz analizie kory mózgowej pobranej od pacjentów zmarłych z powodu infekcji SARS-CoV-2 udało się wykazać, że zakażenie prowadzi do śmierci komórek śródbłonka w mózgu, co skutkuje pojawieniem się w nim "naczyń-duchów" (pustych rurek bez komórek śródbłonka) - piszą naukowcy.

Można to odwrócić

Zdaniem naukowców opisane uszkodzenie ma dwa główne skutki. Po pierwsze, zaburzenie bariery krew-mózg powoduje mikrokrwawienia, przez co krew dostaje się do miejsc, gdzie nie powinna się znajdować. Po drugie w niektórych miejscach dopływ krwi zostaje zmniejszony, co w ekstremalnych sytuacjach może prowadzić do zgonu.