Orbita Jowisza mogła uwarunkować istnienie życia na Ziemi

Według najnowszych analiz, jednym z czynników, dzięki którym na Ziemi pojawiły się formy życia, było ukształtowanie orbity Jowisza. Okazuje się, że gdyby zmienić jej kształt, nasza planeta mogłaby znaleźć się nieco bliżej Słońca i w konsekwencji stać się jeszcze bardziej sprzyjająca do zamieszkiwania.

Przez dziesiątki lat badań i obserwacji Wszechświata badacze nie odnaleźli jeszcze żadnego innego ciała niebieskiego, na którym warunki sprzyjałyby istnieniu życia. Kiedy analizują cechy danej planety, koncentrują się na elementach charakterystycznych dla Ziemi i wykorzystują ją jako idealny wzorzec. Tymczasem nowe badania wykazały, że nasza planeta mogłaby być jeszcze bardziej zdatna do zamieszkania, niż jest w rzeczywistości. Wystarczyłoby po prostu nieznacznie przekształcić orbitę... Jowisza.

Szereg powiązań

Dzięki tym doniesieniom badacze stworzyli kolejny zestaw parametrów, które usprawnią typowanie planet aspirujących do miana "drugiej Ziemi".

- Gdyby pozycja Jowisza pozostała taka sama, ale zmienił się kształt jego orbity, mogłoby to faktycznie zwiększyć możliwości zamieszkania planety - powiedziała badaczka Pam Vervoort z Uniwersytetu Kalifornijskiego. - Wielu jest przekonanych, że Ziemia jest wzorcem planety nadającej się do zamieszkania, a także, że każda zmiana orbity Jowisza może mieć dla niej nieprzyjemne konsekwencje. Pokazaliśmy, że oba założenia są błędne - dodała.

Co świadczy o tym, że planeta może nadawać się do życia

Chociaż badacze nie dysponują żadnymi narzędziami, które pozwoliłyby jednoznacznie ocenić możliwość zamieszkania egzoplanet - planet, które krążą poza Układem Słonecznym - to potencjalnych obiektów, których cechy mogłyby sprzyjać istnieniu życia, wciąż przybywa.

By zakwalifikować daną planetę na tę listę, musi być spełnionych kilka warunków. Po pierwsze planeta musi znajdować się w odpowiedniej odległości od swojej gwiazdy - na tyle blisko, by obecna na niej woda nie wyparowała, ale też nie tak daleko, by zamarzła.