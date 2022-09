Nadchodzi moment "historyczny dla całego świata". Sonda DART uderzy w kosmiczną skałę

NASA w ramach misji DART wystrzeliła w przestrzeń kosmiczną sondę, która znajduje się na kursie kolizyjnym z Dimorphosem, małym satelitą planetoidy Didymos. Do historycznego zderzenia dojdzie w poniedziałek. Badacze będą obserwować, czy wpłynie to na orbitę Didymosa.

Już za kilka dni ważąca 550 kilogramów sonda Double Asteroid Redirection Test (DART) uderzy w Dimorphosa, księżyc planetoidy Didymos, z prędkością około 21 160 kilometrów na godzinę. Do historycznej kolizji ma dojść w poniedziałek 26 września o godzinie 19.14 czasu wschodnioamerykańskiego. W Polsce nastąpi to we wtorek 27 września o godzinie 1.14.