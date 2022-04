Bum! Odkryto nowy typ kosmicznych eksplozji

Badaczom z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) udało się odkryć nowy typ gwiezdnych eksplozji. Ponieważ trwają tylko kilka godzin i nie obejmują całej powierzchni białego karła, są trudne do uchwycenia. Naukowcy nazwali je więc wybuchami mikronowymi. Do ich zbadania wykorzystano kosmiczny teleskop TESS i naziemny VLT.

Jednym z rodzajów gwiezdnych eksplozji są tak zwane gwiazdy nowe. Ich wybuch następuje w układzie dwóch gwiazd, z których jedna jest białym karłem, a druga normalną gwiazdą - tzw. gwiazdą ciągu głównego (do tej kategorii należy na przykład Słońce) lub znajdującą się w nieco późniejszym stadium ewolucji. Biały karzeł kradnie materię od swojej towarzyszki, głównie wodór. Po jakimś czasie na powierzchni białego karła wytwarzają się warunki prowadzące do eksplozji termojądrowej. Obserwujemy znaczne pojaśnienie gwiazdy, nawet na wiele tygodni, odrzucana jest część materii, ale układ podwójny nadal istnieje.

Trudno je uchwycić

Inną możliwością wyjaśnienia obserwowanych wybuchów mogłyby być gwiezdne rozbłyski, znane też z obserwacji Słońca. Do rozbłysków nie prowadzi reakcja termojądrowa, a rekoneksja magnetyczna (zespół procesów związanych z szybkimi zmianami w układzie pola magnetycznego). Jednak wykluczono tę możliwość, gdyż nawet najpotężniejsze znane rozbłyski są cztery do pięciu rzędów wielkości mniej energetyczne niż w wybuchach mikronowych.

- Zjawisko to kwestionuje nasze zrozumienie, w jaki sposób zachodzą wybuchy termojądrowe w gwiazdach. Myśleliśmy, że o tym wiemy, ale to odkrycie proponuje zupełnie nowy sposób ich osiągnięcia - stwierdził Simone Scaringi, astronom z Durham University w Wielkiej Brytanii, który uczestniczył w badaniach.

Nie takie małe

Wyniki badań przedstawiono w dwóch publikacjach. Jedna ukazała się w czasopiśmie "Nature", a drugą przyjęto do druku w "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society". W gronie autorów znajdują się m.in. Jean-Pierre Lasota, zatrudniony w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i w Institut d’Astrophysique de Paris, CNRS et Sorbonne Universités we Francji oraz Krystian Iłkiewicz z Durham University w Wielkiej Brytanii.