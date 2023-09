Nie mają mózgów, ale potrafią uczyć się na błędach

Nauka bez mózgu

W analizie naukowcy skupili się na kostkomeduzach z gatunku Tripedalia cystophora . Ta mająca tylko centymetr średnicy meduza zamieszkuje wody, w których rosną lasy namorzynowe. Dzięki swoim 24 oczkom może polować na widłonogi, starając się unikać kolizji z korzeniami mangrowców. Gdy zwierzę niebezpiecznie zbliża się do korzenia, odwraca się i odpływa. Jeśli skręci zbyt wcześnie, nie będzie miało wystarczająco dużo czasu, aby złapać ofiarę, ale zbyt późny zwrot to ryzyko zderzenia, które galaretowate ciało meduzy znosi z trudem.

- Nasze eksperymenty pokazują, że wykorzystują one kontrast między kolorem korzeni a wodą, by ocenić odległość - przekazał Anders Garm z Uniwersytetu w Kopenhadze, współautor badania. - Każdego dnia kostkomeduza uczy się na podstawie obecnych kontrastów, łącząc wrażenia wzrokowe i doznania podczas manewrów uniku, które kończą się niepowodzeniem. Pomimo posiadania zaledwie tysiąca komórek nerwowych (...) jest zdolna do tego, co nazywamy uczeniem się skojarzeniowym. I faktycznie uczy się tak szybko, jak bardziej zaawansowane zwierzęta, takie jak muszki owocowe i myszy.