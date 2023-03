Io na nowych zdjęciach. Zauważono zmiany na jednym z największych księżyców Układu Słonecznego

Sonda Juno, przelatując 1 marca w pobliżu Io, dostarczyła nowych zdjęć jednego z księżyców Jowisza. Satelita zbliżył się do niego na odległość 51,5 tysiąca kilometrów. Na pokrytej mnóstwem otworów wulkanicznych powierzchni zauważono pewne zmiany.

Eksplorująca Jowisza sonda została wystrzelona w 2011 roku. Do największej planety Układu Słonecznego dotarła pięć lat później. Początkowo zakończenie misji planowano na 2021 rok, przedłużono ją jednak o cztery lata. I było warto.

Juno okrążyła gazowego giganta dotychczas 49 razy. Podczas ostatniego przelotu, 1 marca, zbliżyła się do Io na dystans 51,5 tysiąca kilometrów. Io to jeden z czterech tak zwanych księżyców galileuszowych Jowisza, trzeci co do wielkości księżyc tej planety i czwarty co do wielkości księżyc w Układzie Słonecznym.

Wyjątkowo wyraźne zdjęcia

Podczas tego spotkania sonda wykonała pięć zdjęć księżyca. Dostarczają one najbardziej wyraźnych obrazów, odkąd w 2006 roku Io sfotografowała będąca w drodze do Plutona sonda New Horizons. Jak informuje amerykańska agencja kosmiczna, to "najlepsze dotąd obrazy" instrumentu JunoCAM, które "przedstawiają kolorową powierzchnię" księżyca.

Io charakteryzuje się wysoką aktywnością wulkaniczną, z którą związana jest jego kolorowa powierzchnia. Znajdują się na nim setki otworów wulkanicznych. Większość widocznych ciemnych plam jest efektem erupcji wulkanów. Strumienie lawy rozciągające się na setki kilometrów występują w różnych barwach, od czerwieni i żółci po pomarańcz i czerń.

Jak zwrócił uwagę Jason Perry, ekspert ds. obserwacji Io,, na pięciu fotografiach widać pewne zmiany na powierzchni księżyca w stosunku do tego, co można było zobaczyć dzięki misji New Horizons. Jak wskazał, "zmiany powierzchni są dość subtelne, ale są co najmniej dwie". Chodzi o "mały przepływ z otworu wulkanicznego East Girru". Erupcję w tamtym miejscu zaobserwowano już podczas przelotu New Horizons. Według instrumentu JIRAM wulkan jest nadal aktywny. Druga zmiana to zaczerwienienie wokół krateru wulkanicznego Chors Patera.

Io na pięciu zdjęciach wykonanych przez sondę Juno NASA / SwRI / MSSS / Jason Perry

Następne bliskie spotkanie sondy z Io nastąpi 16 maja. Juno znajdzie się wówczas w odległości 35 tysięcy kilometrów od powierzchni księżyca. Natomiast 3 lutego przyszłego roku dojdzie do jeszcze bliższego spotkania. Wtedy sondę i księżyc będzie dzielić 1500 km.

Zdjęcie Io wykonane 1 marca przez sondę Juno NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Księżyce Jowisza

Wśród galileuszowych księżyców Jowisza znajdują się również Europa, Kallisto i Ganimedes. Nazwano je na cześć Galileusza, który odkrył je w 1610 roku. Z ostatnich badań wynika, że Jowisz ma łącznie 92 księżyce, a nie jak dotychczas sądzono 82. Oznacza to, że jest rekordzistą pod tym względem w świecie planet.

W tym roku w kierunku największej planety Układu Słonecznego wystartować ma sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE). Jej celem będzie właśnie zbadanie księżyców galileuszowych.

Autor:ps

Źródło: sciencealert.com, missionjuno.swri.edu, tvnmeteo.pl