Indie stoją w obliczu epidemii opornych na antybiotyki superbakterii

Na mapie Europy jest dwóch głównych pogodowych graczy. Jednym z nich jest wyż, który znajduje się nad Lwowem, a drugi to niż ulokowany nad Morzem Norweskim. Taki układ ośrodków barycznych sprawi, że z południa napłynie do nas ciepłe powietrze - mówił we "Wstajesz i wiesz" na antenie TVN24 Tomasz Wasilewski, prezenter tvnmeteo.pl.