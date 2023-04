Co łączy ptaki i dinozaury? Kostnienie ścięgien

Zespół polskich paleontologów dowiódł, że w ścięgnach dinozaurów tkanki miękkie ulegały kostnieniu. Takie zjawisko obserwuje się obecnie u ptaków, kiedy za życia osobnika miękkie tkanki ścięgien podlegają mineralizacji. Ustalenia z badań opublikowano na łamach "Zoological Journal of the Linnean Society”.

W ścięgnach dinozaurów zachodził proces kostnienia

Ścięgna są elementami łączącymi mięśnie z kośćmi. U większości kręgowców są giętkie i elastyczne, ale u dinozaurów w niektórych ścięgnach zachodził proces kostnienia. Jak tłumaczył doktor Surmik, u dinozaurów, podobnie jak u ptaków, kostnienie ścięgien prowadziło do powstania struktur typowych dla kości, na przykład wtórnych osteonów (osteon to podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna tkanki kostnej zbitej) oraz komórek przypominających komórki kostne (odpowiedzialnych za wymianę substancji odżywczych w kości). - Dochodziło do tego mimo faktu, że ścięgna przed skostnieniem są zbudowane z włóknistej tkanki łącznej, a nie chrząstki, jak w wypadku większości kości przed skostnieniem. Wcześniej sugerowano, że w skostniałych ścięgnach występowały struktury tylko przypominające kość, ale teraz można odrzucić ten pogląd - dodał. Ścięgna zatem, choć zwykle są zbudowane z elastycznej i wytrzymałej tkanki łącznej, mogą ulec skostnieniu, czyli zmienić się w tkankę kostną. Takie skostniałe ścięgna występują między innymi u współczesnych ptaków, na przykład indyka, w tych partiach układu szkieletowo-mięśniowego, które narażone są na duże obciążenia. - Kostnienie ścięgien mogło pojawić się na początku ewolucji pewnych grup archozaurów (gadów naczelnych), do których należą pterozaury, dinozaury i współczesne ptaki jako adaptacja do wydajniejszego poruszania się lub dystrybucji masy ciała - wyjaśniał paleontolog.