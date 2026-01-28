Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Oto mapa "niewidzialnej struktury wszechświata"

Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Gromada galaktyk w Perseuszu to miejsce, gdzie naukowcy wychwycili promieniowanie mogące być śladem ciemnej materii
Źródło: NASA, CXC, SAO, E.Bulbul, et al.
Astronomowie stworzyli najdokładniejszą mapę ciemnej materii. Korzystając z danych z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba, określili jej położenie na podstawie obserwacji ponad 800 tysięcy galaktyk.

Ciemna materia nie emituje, nie odbija ani nie blokuje światła, a przez zwykłą materię może przenikać jak duch. Nauka nie dysponuje metodami jej bezpośredniej obserwacji, ale nie oznacza to, że jest całkowicie niewidoczna. Jej najnowsza mapa ukazała się na łamach czasopisma "Nature Astronomy".

Zobaczyć niewidoczne

Nowa mapa obejmuje wycinek nieba w gwiazdozbiorze Sekstantu, który pod względem powierzchni jest około 2,5 razy większy niż tarcza Księżyca w pełni. Webb obserwował ten obszar przez około 255 godzin i zidentyfikował prawie 800 tysięcy galaktyk, z których część została wykryta po raz pierwszy.

Następnie badacze poszukiwali ciemnej materii, obserwując, jak jej masa zakrzywia przestrzeń, co powoduje zgięcie światła docierającego do Ziemi. Obserwowane galaktyki wyglądały tak, jakby przeszły przez soczewkę.

- Wcześniej oglądaliśmy zamazany obraz ciemnej materii. Teraz obserwujemy niewidzialną strukturę wszechświata - przekazała Diana Scognamiglio z Laboratorium Napędu Odrzutowego NASA, główna autorka publikacji.

Na poniższym obrazie mapa nałożona jest na zdjęcie wykonane przez Teleskop Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii.

Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Ujęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. Błękitne obszary oznaczają regiony ciemnej materii z nowej mapy
Źródło: NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagan

Rola ciemnej materii

Eksperci uważają, że gdy powstawał wszechświat, oba typy materii - zwyczajna i ciemna - były wobec siebie prawdopodobnie silnie rozproszone. Później ciemna zaczęła tworzyć skupiska, a następnie przyciągnęła do siebie zwykłą materię, tworząc regiony, w których zaczęły tworzyć się gwiazdy i galaktyki. Ciemna materia zadecydowała o dystrybucji galaktyk oraz przyspieszyła powstanie gwiazd i planet.

- W dzisiejszym wszechświecie, czyli tam, gdzie jest zwykła materia, zawsze obecna jest też ta ciemna. W każdej sekundzie przez twoje ciało przenikają miliardy cząsteczek ciemnej materii. Bez obaw, nie wyrządzają nam żadnej krzywdy, po prostu nas nie zauważają i pędzą dalej - wyjaśnił Richard Massey z Uniwersytetu w Durham, jeden z autorów badania.

Jak dodał Massey, wirująca chmura ciemnej materii otaczająca Drogę Mleczną generuje grawitację wystarczającą, by utrzymać naszą galaktykę w ryzach. Bez niej Droga Mleczna po prostu rozpadłaby się w pył pod wpływem własnego obrotu.

Następny krok - Wszechświat

Pierwsza mapa ciemnej materii tego obszaru została sporządzona w 2007 roku na podstawie danych z teleskopu kosmicznego Hubble'a. Projekt ten był prowadzony przez Masseya.

W kolejnym kroku zespół planuje stworzenie mapy ciemnej materii dla całego wszechświata, wykorzystując do tego teleskop Euclid Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz budowany przez NASA Nancy Grace Roman Space Telescope.

Dzięki temu badacze chcą dowiedzieć się więcej o fundamentalnych właściwościach ciemnej materii oraz o tym, jak mogła ona zmieniać się na przestrzeni miliardów lat historii kosmosu.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, JPL

Źródło zdjęcia głównego: NASA/STScI/J. DePasquale/A. Pagan

Udostępnij:
TAGI:
KosmosNauka
Czytaj także:
Oblodzenie
Lodowica i ekspansja siarczystego mrozu. Warto być przygotowanym
Prognoza
Falcon 9
Deorbitacja rakiety może być widoczna z Polski
Nauka
Tak do Polski ma napływać mróz
"Mroźny taran" uderzy w Polskę. Wyjątkowo zimny weekend
Prognoza
Odśnieżanie po zimowej burzy, jaka przeszła w weekend nad Nowym Jorkiem
Nie mają prądu, mróz nie ustępuje. Naprawa potrwa "całe tygodnie"
Świat
Gołoledź, zima
Niebezpieczne warunki na drogach. IMGW ostrzega
Prognoza
Opady śniegu, pogoda
W części kraju popada śnieg
Prognoza
Służby odnalazły ciało amerykańskiego studenta porwanego przez fale na Lanzarote
Tragedia na Wyspach Kanaryjskich. Nie żyje amerykański student
Świat
Chłopiec z Wirginii zmarł po wpadnięciu do lodowatego jeziora
Rośnie bilans ofiar zimowej burzy. Troje braci wpadło pod lód
Świat
Lód na chodniku
W nocy na chodnikach i drogach będzie ślisko
Prognoza
Głaz spadł na dom na Minorce
Głaz wielkości auta wpadł do sypialni. Jest ofiara śmiertelna
Świat
Po osuwisku w Nascemi na Sycylii domy znalazły się na skraju klifu
"Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że sytuacja jest bardzo skomplikowana"
Świat
Burza Chandra wywołała powódź w miejscowości Bunclody w południowo-wschodniej Irlandii
"W tej chwili to istny rwący potok"
Świat
Mróz
Siarczysty mróz już niebawem. Ile stopni będzie
Prognoza
Akcja ratunkowa po zejściu osuwiska na Jawie
Osuwisko zeszło, 23 żołnierzy zginęło
Świat
Pantera śnieżna (Panthera uncia)
Chciała zrobić sobie zdjęcie z dzikim kotem, została zaatakowana
Świat
Auta zagrzebane w śniegu w hiszpańskich górach Sierra Nevada
"Utknąłem w sobotę i wciąż nie mogę się wydostać"
Świat
Pożar w Jacobs Well po wypadku awionetki
Prawie 50 stopni na termometrach. Każda iskra może wywołać pożar
Świat
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem
Popada deszcz, deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Pogoda na dziś
Prognoza
Hipopotam w wodzie - zdjęcie poglądowe
Władze ostrzegają przed atakami krokodyli i hipopotamów
Świat
Lód, mróz
"Temperatura runie w przepaść". Może być poniżej -20 stopni
Prognoza
Noc mgła zima
Noc przyniesie zimowe opady i marznące mgły
Prognoza
Utrudnienia na dworcu w Lesznie
Utrudnienia na kolei, opóźnienia przekraczające osiem godzin
Prognoza
Lód w Szczecinie
Polska pod lodem. Wasze zdjęcia i nagrania
Polska
Sycylia, osuwisko
Osuwisko na turystycznej wyspie. "Sytuacja jest dramatyczna"
Świat
Meteo gołoledź, opady marznące, oblodzenie
Alert RCB dla kolejnych regionów. "Ogranicz podróże"
Prognoza
Zimowe opady
Jakie będą dalsze losy opadów marznących?
Prognoza
Tramwaje nie jeżdżą w Berlinie
Atak zimy w Niemczech. Berlińskie tramwaje sparaliżowane
Świat
Intensywne opady śniegu na Hokkaido
Dosypało rekordowo dużo. "Nie ma nawet gdzie wyrzucać śniegu"
Świat
Oblodzone molo w Sopocie
Molo w Sopocie zamknięte do odwołania. Nie tylko ono
Polska
Opady marznące nad Polską
Radar opadów marznących. Tu nie da się chodzić
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom