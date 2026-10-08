Ciekawostki Żółwi olbrzymich jest tam więcej niż ludzi na całych Seszelach Matylda Dziechcińska |

Żółwie wróciły po prawie 200 latach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Populacja żółwi olbrzymich (Aldabrachelys gigantea) z atolu Aldabra na Oceanie Indyjskim liczy około 180 tysięcy osobników - poinformowali badacze z Seychelles Islands Foundation i Uniwersytetu w Exeter w Wielkiej Brytanii. To oznacza, że przewyższa ona liczbę mieszkańców Seszeli, która wynosi około 135 tysięcy osób.

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Wielki sukces w dziedzinie ochrony przyrody

W XIX wieku intensywna eksploatacja spowodowała spadek liczebności żółwi olbrzymich w rejonie atolu do mniej niż tysiąca osobników. Populację odbudowano dzięki wieloletnim działaniom ochronnym i ustanowieniu w 1981 roku Aldabry ścisłym rezerwatem przyrody. Rok później - w 1982 roku - Aldabra została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Pod koniec lat 90. liczebność żółwi olbrzymich szacowano na około 100 tysięcy osobników. Był to jeden z największych sukcesów w dziedzinie ochrony przyrody na Oceanie Indyjskim. Dobra passa nadal trwa.

Żółw olbrzymi (Aldabrachelys gigantea) Źródło zdjęcia: Shutterstock

- Ponad 180 tysięcy żółwi olbrzymich swobodnie poruszających się po naszym atolu jest dowodem na to, co można osiągnąć dzięki długoterminowemu zaangażowaniu w ochronę przyrody. To wspaniała wiadomość dla Seszeli, dla świata i dla wszystkich, którzy pracowali na rzecz ochrony Aldabry - powiedziała Frauke Fleischer-Dogley, dyrektorka generalna fundacji SIF.

Nowego wyniku nie należy jednak interpretować jako dowodu świadczącego o podwojeniu populacji od końca lat 90. Eksperci zastrzegają, że wcześniejsze badania nie uwzględniały zwierząt niewykrytych podczas obserwacji.

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- Program monitorowania żółwi olbrzymich z Aldabry jest jednym z najdłużej działających w regionie, ale gęsta roślinność atolu sprawia, że liczenie zwierząt jest w niektórych miejscach naprawdę trudne - zaznaczyła Nancy Bunbury, współautorka badania. Dodała, że mimo wymagających warunków naukowcy starali się stworzyć jak najbardziej wiarygodny punkt odniesienia, z którego będzie można korzystać w przyszłości.

Nieustająca presja

- Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy osobom odpowiedzialnym za ochronę przyrody dowodów potrzebnych do śledzenia przyszłych zmian i podejmowania działań na wczesnym etapie - powiedział Dave Hudson z Uniwersytetu w Exeter. Dodał też, że żółwie ciągle stoją w obliczu "rosnącej presji ze strony zmian klimatycznych, suszy i gatunków inwazyjnych".

Właśnie dlatego naukowcy pozostają czujni. Klimat na atolu zauważalnie się zmienia - dłuższe i częstsze susze ograniczają dostęp do cienia i pożywienia dla żółwi. Ciągle podnosi się również poziom morza, który zagraża nisko położonym częściom atolu. Kolejnym zagrożeniem są zwierzęta inwazyjne, takie jak dzikie koty i szczury śniade, które polują na jaja oraz młode żółwie.