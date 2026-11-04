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Wydrukowali ją dzięki technologii 3D. "To był prawdziwy rollercoaster"

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Dzięki protezie orlica może normalnie żyć
Samica orła cesarskiego otrzymała nową kończynę dolną
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Samica orła cesarskiego z Grecji otrzymała szansę na nowe życie. Wszystko dzięki specjalnej protezie dolnej kończyny, wykonanej przy pomocy technologii 3D. Ptak nie będzie mógł wrócić na wolność, ale może przyczynić się do osiągnięcia pewnego większego celu.

Młoda samica orła cesarskiego, gatunku zagrożonego wyginięciem, została znaleziona na greckiej wyspie Kithira w 2025 roku. Ze względu na złamanie, musiała mieć amputowaną prawą kończynę dolną, co z kolei dało jej niewielkie nadzieje na przetrwanie.

Zajmujący się ptakiem weterynarz Grigoriosa Markakisa z greckiej organizacji ratującej dzikie zwierzęta ANIMA przeżywał w związku z tym duży stres.

Orlica otrzymała "nową nogę"

- To był prawdziwy rollercoaster emocji. Kiedy na początku ta ptaszyna tu trafiła, byłem bardzo zmartwiony. (...). Zacząłem się nią zajmować i pojawiła się we mnie nadzieja, że uda mi się jakoś jej pomóc, albo chociaż utrzymać ją przy życiu i zapewnić egzystencję w jakimkolwiek zakresie. Potem pojawił się stres związany z koordynacją operacji oraz upewnieniem się, że wszystko przebiegnie pomyślnie - zarówno sama operacja, znieczulenie, jak i późniejsza rekonwalescencja - wspominał Markakis.

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Dzięki protezie orlica może normalnie żyć
Dzięki protezie orlica może normalnie żyć
Źródło zdjęcia: Reuters

Markakis konsultował się z weterynarzami z Abu Zabi, Bułgarii i Londynu. Specjalnie dla orlicy skonstruowano bioniczną kończynę, która składa się z tytanowego implantu oraz protezy dopasowanej do anatomii ptaka. Opracował ją grecko-niemiecki zespół inżynierów i weterynarzy z Bio3Dtech. Firma wykonywała już wcześniej protezy dla psów i kotów, a nawet dla osła, jednak po raz pierwszy stworzyła sztuczną kończynę dla ptaka.

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Ptak przechodzi rehabilitację

Jak rehabilituje się orła? Proces ten przypomina zabiegi stosowane u ludzi. Fizjoterapeutka Danae Thanopoulou przyznała jednak, że praca z dzikim ptakiem jest znacznie trudniejsza niż ze zwierzętami domowymi. Nawet smakołyki okazały się niewystarczającą zachętą. Orlica podczas ćwiczeń szarpała się i wykonywała gwałtowne ruchy.

Samica orła cesarskiego podczas rehablilitacji
Samica orła cesarskiego podczas rehablilitacji
Źródło zdjęcia: Reuters

Obecnie ptak korzysta z bionicznej kończyny od czterech miesięcy, jednak, jak zaznaczył Markakis, proces rehabilitacji będzie długotrwały. Minie też czas, zanim orlica przyzwyczai się do nowej "nogi" i nauczy się z nią żyć.

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Samica orła nie może wrócić na wolność

Choć orlica odzyskała zdolność latania, nie będzie mogła wrócić na wolność. - Nie będzie w stanie polować. Ponadto istnieje ryzyko, że proteza gdzieś się zaklinuje, a w pobliżu nie będzie nikogo, kto mógłby nad tym czuwać. Naszym celem jest - o ile wszystko pójdzie dobrze i zwierzę przeżyje - wysłanie go za granicę w ramach programu hodowlanego, ze względu na rzadkość tego gatunku, tak aby przyczyniło się do jego ochrony - powiedział Markakis. Samica w ten sposób może przyczynić się do odbudowy populacji tych ptaków.

Źródło: Reuters
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Tagi:
ptakiGrecja3DTechnologia
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