Ciekawostki Wydrukowali ją dzięki technologii 3D. "To był prawdziwy rollercoaster" Matylda Dziechcińska |

Samica orła cesarskiego otrzymała nową kończynę dolną Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Młoda samica orła cesarskiego, gatunku zagrożonego wyginięciem, została znaleziona na greckiej wyspie Kithira w 2025 roku. Ze względu na złamanie, musiała mieć amputowaną prawą kończynę dolną, co z kolei dało jej niewielkie nadzieje na przetrwanie.

Zajmujący się ptakiem weterynarz Grigoriosa Markakisa z greckiej organizacji ratującej dzikie zwierzęta ANIMA przeżywał w związku z tym duży stres.

Orlica otrzymała "nową nogę"

- To był prawdziwy rollercoaster emocji. Kiedy na początku ta ptaszyna tu trafiła, byłem bardzo zmartwiony. (...). Zacząłem się nią zajmować i pojawiła się we mnie nadzieja, że uda mi się jakoś jej pomóc, albo chociaż utrzymać ją przy życiu i zapewnić egzystencję w jakimkolwiek zakresie. Potem pojawił się stres związany z koordynacją operacji oraz upewnieniem się, że wszystko przebiegnie pomyślnie - zarówno sama operacja, znieczulenie, jak i późniejsza rekonwalescencja - wspominał Markakis.

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Dzięki protezie orlica może normalnie żyć Źródło zdjęcia: Reuters

Markakis konsultował się z weterynarzami z Abu Zabi, Bułgarii i Londynu. Specjalnie dla orlicy skonstruowano bioniczną kończynę, która składa się z tytanowego implantu oraz protezy dopasowanej do anatomii ptaka. Opracował ją grecko-niemiecki zespół inżynierów i weterynarzy z Bio3Dtech. Firma wykonywała już wcześniej protezy dla psów i kotów, a nawet dla osła, jednak po raz pierwszy stworzyła sztuczną kończynę dla ptaka.

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Ptak przechodzi rehabilitację

Jak rehabilituje się orła? Proces ten przypomina zabiegi stosowane u ludzi. Fizjoterapeutka Danae Thanopoulou przyznała jednak, że praca z dzikim ptakiem jest znacznie trudniejsza niż ze zwierzętami domowymi. Nawet smakołyki okazały się niewystarczającą zachętą. Orlica podczas ćwiczeń szarpała się i wykonywała gwałtowne ruchy.

Samica orła cesarskiego podczas rehablilitacji Źródło zdjęcia: Reuters

Obecnie ptak korzysta z bionicznej kończyny od czterech miesięcy, jednak, jak zaznaczył Markakis, proces rehabilitacji będzie długotrwały. Minie też czas, zanim orlica przyzwyczai się do nowej "nogi" i nauczy się z nią żyć.

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Samica orła nie może wrócić na wolność

Choć orlica odzyskała zdolność latania, nie będzie mogła wrócić na wolność. - Nie będzie w stanie polować. Ponadto istnieje ryzyko, że proteza gdzieś się zaklinuje, a w pobliżu nie będzie nikogo, kto mógłby nad tym czuwać. Naszym celem jest - o ile wszystko pójdzie dobrze i zwierzę przeżyje - wysłanie go za granicę w ramach programu hodowlanego, ze względu na rzadkość tego gatunku, tak aby przyczyniło się do jego ochrony - powiedział Markakis. Samica w ten sposób może przyczynić się do odbudowy populacji tych ptaków.