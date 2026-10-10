Ciekawostki Szop wślizgnął się do kościoła. Nagranie Damian Dziugieł |

Szop wszedł na wieczorną mszę Źródło wideo: Church of St Joseph/2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: Church of St Joseph/2026 Cable News Network All Rights Reserved

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Do kościoła świętego Józefa w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village wszedł szop pracz. Zwierzę pojawiło się w świątyni podczas jednego z wieczornych nabożeństw.

Na nagraniu udostępnionym przez świątynię widać szopa wspinającego się po schodach przez główne drzwi. Po chwili można zobaczyć księdza, który "zachęca" zwierzę do wyjścia. Po chwili nietypowy gość wybiegł z budynku na ulicę. Moment ten wzbudził zdziwienie wśród wiernych wchodzących do kościoła oraz przechodniów.

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Szop w kościele

Do zdarzenia doszło 25 września, a film został opublikowany w mediach społecznościowych. Słychać na nim, jak zaskoczony przechodzień krzyczy: "nigdy wcześniej nie widziałem takiego zwierzęcia w mieście".

Jonah Teller, proboszcz parafii, który spotkał szopa w holu, powiedział, że wizyta nietypowego gościa wydarzyła się mniej więcej tydzień przed świętem św. Franciszka z Asyżu, podczas którego odbywa się ceremonia błogosławieństwa zwierząt.