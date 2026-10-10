Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Szop wślizgnął się do kościoła. Nagranie

|
Szop w kościele
Szop wszedł na wieczorną mszę
Źródło wideo: Church of St Joseph/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Church of St Joseph/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W jednym z nowojorskich kościołów pojawił się nietypowy wierny. Do budynku wszedł szop, co wprawiło ludzi w zdumienie. Zdarzenie można zobaczyć na nagraniu.

Do kościoła świętego Józefa w nowojorskiej dzielnicy Greenwich Village wszedł szop pracz. Zwierzę pojawiło się w świątyni podczas jednego z wieczornych nabożeństw.

Na nagraniu udostępnionym przez świątynię widać szopa wspinającego się po schodach przez główne drzwi. Po chwili można zobaczyć księdza, który "zachęca" zwierzę do wyjścia. Po chwili nietypowy gość wybiegł z budynku na ulicę. Moment ten wzbudził zdziwienie wśród wiernych wchodzących do kościoła oraz przechodniów.

>>> CZYTAJ TEŻ: Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?

Szop w kościele

Do zdarzenia doszło 25 września, a film został opublikowany w mediach społecznościowych. Słychać na nim, jak zaskoczony przechodzień krzyczy: "nigdy wcześniej nie widziałem takiego zwierzęcia w mieście".

Jonah Teller, proboszcz parafii, który spotkał szopa w holu, powiedział, że wizyta nietypowego gościa wydarzyła się mniej więcej tydzień przed świętem św. Franciszka z Asyżu, podczas którego odbywa się ceremonia błogosławieństwa zwierząt.

Źródło: UPI
Udostępnij:
Tagi:
Nowy Jorkzwierzęta
Czytaj także:
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna w Polsce. Jest szansa, że pojawi się tej nocy
Polska
Spanie z psem
Czy spanie z psem pogarsza jakość snu?
Ciekawostki
Bolid nad Ukrainą
Bolid nad Ukrainą. Na Ziemię mogły spaść meteoryty
Świat
Jesień, liście, deszcz
Jest szansa na to, że będzie cieplej. Co widać w prognozie
Prognoza
Astronautka Sophie Adenot wróciła na Ziemię po ośmiu miesiącach
"To trochę dziwne być teraz na Ziemi". Wielkie wzruszenie kosmicznej rekordzistki
Świat
Huragan Isaias zerwał dach stacji benzynowej na Florydzie
W jednym z hoteli "wszystko się rozpadło". Isaias wędruje przez USA
Świat
Zniszczenia po przejściu trąb powietrznych na Sycylii
Trąby powietrzne na Sycylii ciskały samochodami
Świat
Mężczyzna w Santiago w Chile próbuje uciec przed powodzią błotną
Ulicami stolicy sunęły masy błota. Nagranie
Świat
Zniszczenia po silnym trzęsieniu ziemi w Panamie
Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Zniszczenia na zdjęciach
Świat
Huragan Isaias przed uderzeniem w ląd
Ostatnie godziny na przygotowanie. "Spadajcie stamtąd"
Świat
Grad sparaliżował stolicę Ekwadoru
Grad zasypał ulice. Lód wywożono ciężarówkami
Świat
Zorza polarna - zdjęcie poglądowe
Zorza polarna nad Polską. Kiedy warto na nią zapolować
Polska
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Niebezpieczne podmuchy. Tutaj wciąż ostrzega IMGW
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, chłód
Weekend będzie typowo jesienny. Co czeka nas później?
Prognoza
Huragan Simon widziany z satelity
Do Meksyku zbliża się kolejny huragan
Świat
Śnieżyca w Szwecji
Sypnęło śniegiem. W rowie leżały przewrócone ciężarówki
Świat
29 min
pc
Skąd wzięła się "kosmiczna kaczka"?
TVN24
Pracownicy usuwają brzozę rosnącą na szczycie wieży ciśnień
Brzoza rosła na wieży ciśnień przez 20 lat. Wiadomo, co się z nią stanie
Świat
Powalone drzewo w Lęborku (Pomorskie)
Wichury w Polsce. Są interwencje straży
Polska
Skutki lawiny błotnej w Santiago w Chile
Powódź błotna w stolicy. Stan klęski żywiołowej
Świat
Akcja ratunkowa w okolicach miasta Mount Shasta w Kalifornii
Poważnie ranna została sama w lesie
Świat
Gdzie jest nasze ciepło?
Gdzie jest nasze ciepło? "To zupełnie inny pogodowy świat"
Prognoza
Wiatr, silny wiatr, wichury
Alert RCB. Silny wiatr w części kraju
Polska
Mieszkańcy hrabstwa Okaloosa napełniają worki z piaskiem przed uderzeniem huraganu Isaias
Isaias nadciąga. Wprowadzają stan wyjątkowy
Świat
Deszcz meteorów
Szczyt roju Drakonidów za nami
Polska
Karambol na I-95, Karolina Południowa
Karambol w gęstej mgle doprowadził do zaręczyn
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Gwałtowne zmiany ciśnienia i przejmujące zimno. Tak zapowiada się weekend
Prognoza
Skutki burz w Rzymie
Rzym po ulewach. Zalane autostrady, kierowcy uwięzieni w autach
Świat
Żółwie olbrzymie z Aldabry
Żółwi olbrzymich jest tam więcej niż ludzi na całych Seszelach
Ciekawostki
Widok na Granaty w Tatrach
Halny w Tatrach. "Odradzamy wyjścia w góry"
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom