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Dostali dwugłowego żółwia. "Każdy przypadek daje nam kolejną szansę"

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Dwugłowy żółw trafił do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts
Dwugłowy żółw trafił do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts
Źródło wideo: New England Wildlife Center/2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: New England Wildlife Center/2026 Cable News Network All Rights Reserved
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Do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts trafiło wyjątkowe zwierzę. Mowa o dwugłowym żółwiu, który przyszedł na świat na okolicznej plaży. Weterynarze ośrodka wnikliwie go badają.

Osobliwy żółw diamentowy (Malaclemys terrapin) trafił kilka tygodni temu do Cape Wildlife Center, pogotowia dla dzikich zwierząt w miejscowości Barnstable w Massachusetts. Wykluł się w chronionym miejscu lęgowym w mieście Wellfleet w tym samym stanie, a następnie został przewieziony do ośrodka przez pracowników rezerwatu przyrody Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary. Waży zaledwie 5,2 grama, czyli tyle co amerykańska pięciocentówka.

Dostali pod opiekę dwugłowego żółwia

W mediach społecznościowych Cape Wildlife Center przyznało, że przybycie dwugłowego żółwia to dla nich bardzo duże wydarzenie. W ciągu ostatnich pięciu lat mieli do czynienia jedynie z dwoma innymi przypadkami zwierząt z dwiema głowami.

"Chociaż spotykaliśmy się już wcześniej z tym niezwykłym schorzeniem, każdy przypadek daje nam kolejną szansę, by dowiedzieć się więcej o anatomii i fizjologii tych fascynujących zwierząt" - napisał ośrodek w mediach społecznościowych.

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Weterynarze z Cape Wildlife Center obserwują dwugłowego żółwia, próbując zbadać, w jaki sposób funkcjonuje. Monitorują jego apetyt, wzrost i zachowania.

Czym jest bicefalia

Bicefalia, jak określa się stan, w którym zwierzę ma dwie głowy, może być związana z niepełnym rozdzieleniem zarodka na wczesnym etapie rozwoju. Oznacza to, że zarodek nie zakończył procesu podziału na bliźnięta. Jeśli zwierzęta z bicefalią przeżyją poród, to wcale nie oznacza to, że będą żyły długo - ich nietypowa anatomia może przeszkadzać im poruszać się lub pobierać pokarm.

Jak pisze amerykański serwis AccuWeather, spośród zwierząt z dwiema głowami najlepiej wydają się radzić sobie gady. W ostatnim czasie dużą popularnością w sieci cieszył się Simon i Garfunkel, dwugłowy gekon z Pensylwanii. Wykluł się pod koniec czerwca, ale z czasem przestał przyjmować pokarm i zaczął opadać z sił w takim stopniu, że jego właściciele podjęli decyzję o uśpieniu go.

Źródło: AccuWeather, Cape Wildlife Center
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Tagi:
ŻółwieżółwzwierzętaUSA
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