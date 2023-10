Kto zaatakował Polskę we wrześniu 1939 roku oprócz Niemiec i ZSRR? Pytanie z "Milionerów" za pół miliona złotych

Armia którego państwa - oprócz Niemiec i ZSRR - zaatakowała Polskę we wrześniu 1939 roku: Rumunii, Słowacji, Węgier czy Włoch? Na to pytanie za pół miliona złotych w programie "Milionerzy" odpowiadał Michał Kosacki z Plewiska.

Trwa specjalna edycja "Milionerów", w której do wygrania będą rekordowe dwa miliony złotych. Zawodnicy po udzieleniu siedmiu poprawnych odpowiedzi kwalifikują się do finałowego odcinka, w którym będą mieli szansę powalczyć o dwukrotność nagrody głównej, a ten odbędzie się w piątek 20 października o godzinie 20.

To nie jedyna zmiana w formule. Do tej pory w programie "Milionerzy" były dwa progi z gwarantowaną wygraną - przy pytaniu za tysiąc i 40 tysięcy złotych. W edycji specjalnej to gracz przed usłyszeniem pytania wybiera, które z nich stanie się drugim progiem nagrody gwarantowanej.

Pan Michał kontynuował grę, którą rozpoczął w poprzednim odcinku. Za wskazanie poprawnej odpowiedzi mógł wygrać pół miliona złotych. Do dyspozycji nie miał już żadnego koła ratunkowego. Pytanie wymagało wiedzy historycznej.

Armia którego państwa - oprócz Niemiec i ZSRR - zaatakowała Polskę we wrześniu 1939 roku?

A: Rumunii B: Słowacji C: Węgier D: Włoch

Zawodnik w pierwszej kolejności odrzucił odpowiedź B, twierdząc, że wówczas istniała Czechosłowacja. Następnie odrzucił odpowiedź C, tłumacząc to skojarzeniem, że Węgry są odwiecznym sojusznikiem Polski. Pan Michał skłaniał się ku odpowiedzi D. Jednak postanowił nie ryzykować i zakończył grę z sumą 250 tysięcy złotych oraz biletem do piątkowego finału.

Kto zaatakował Polskę we wrześniu 1939 roku?

Rumunia jest krajem, z którym Polska w czasie wybuchu II wojny światowej miała dobre relacje. Potwierdza to sojusz polsko-rumuński podpisany w dwudziestoleciu międzywojennym, a także fakt, iż po agresji ZSRR do Rumunii wyjechali przedstawiciele polskich władz. Węgry również nie brały udziału w ofensywie przeciwko Polsce. Co więcej, w lipcu 1939 roku premier Węgier odmówił Niemcom pomocy w ataku na Polskę. Natomiast Włochy do wojny dołączyły w czerwcu 1940 roku.

Podczas inwazji na Polskę wraz Niemcami i ZSRR udział wzięła Słowacja jako państwo marionetkowe uzależnione od III Rzeszy. Słowacy zajęli polską część Spiszu i Orawy. Poprawną odpowiedzią jest więc B.

Autor:mw//az