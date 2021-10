Wybuch w pobliżu meczetu Eid Gah w Kabulu. Rzecznik talibów: są ofiary śmiertelne

W stolicy Afganistanu, Kabulu, doszło w niedzielę do eksplozji w pobliżu meczetu Eid Gah, drugiego co do wielkości w mieście. Rzecznik rządzących w kraju talibów poinformował, że w wyniku eksplozji zginęło kilka osób, choć nie sprecyzował, ile dokładnie. Jedno ze źródeł agencji Reutera poinformowało o co najmniej dwóch ofiarach śmiertelnych. Inne z kolei dodało, że wszyscy zabici i poszkodowani to cywile.