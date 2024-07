Są ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów we Francji

Co dalej?

Zgromadzenie Narodowe we Francji liczy 577 mandatów, po jednym z każdego okręgu wyborczego. Do bezwzględnej większości partia potrzebuje 289 mandatów. Mandat zdobywa kandydat, który w pierwszej turze głosowania uzyska większość głosów (50 proc. plus 1) przy frekwencji wynoszącej 25 procent.