Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak przyznał, że konserwatyści odnieśli porażkę w czwartkowych wyborach. - Biorę za to odpowiedzialność. Przepraszam - powiedział.

Sunak: biorę odpowiedzialność za tę porażkę

Brytyjski premier Rishi Sunak przyznał się do porażki w wyborach krajowych i stwierdził, że zwyciężyła Partia Pracy. - Dzwoniłem już do Keira Starmera, by pogratulować mu zwycięstwa - dodał.