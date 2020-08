"Faceci nie mogli zagrozić Łukaszence. I nagle kobiety się zebrały, i mamy to, co mamy"

Cała administracja, która zajmuje się na Białorusi liczeniem głosów, jest pod kontrolą pałacu prezydenckiego - powiedział w TVN24 dziennikarz portalu Politico Michał Broniatowski. Jego zdaniem ostatnie wydarzenia jednak "dają nadzieję na to, że coś na Białorusi może się zmienić".

Niedziela to główny dzień głosowania w wyborach prezydenckich na Białorusi. Za faworyta uważany jest urzędujący od 26 lat prezydent Alaksandr Łukaszenka, a jego główna rywalka to Swiatłana Cichanouska, żona popularnego antyrządowego blogera. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7 czasu polskiego. Głosowanie potrwa do godziny 19 czasu polskiego.