Potężne wsparcie dla Ukrainy. USA sięgnęły do własnego arsenału

Biały Dom ogłosił w środę nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy wart łącznie 2,3 miliarda dolarów. To jedna z największych dotychczas przyjętych transz. W jej ramach Stany Zjednoczone przekażą między innymi amunicję artyleryjską, rakiety do systemów HIMARS i systemów obrony powietrznej ze swojego arsenału, a także zakupią dla Ukrainy duże liczby pocisków do systemów Patriot i NASAMS.